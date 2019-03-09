В России срочно закрыли аэропорт и отменили рейсы: подробности и видео

В субботу, 9 марта, в Санкт-Петербурге из-за непогоды закрыли аэропорт Пулково.
Как сообщает ТАСС на территории аэродрома лютует сильный ветер и снегопад. На взлетной полосе наблюдается плохая видимость.
"9 марта с 11:00 до 13:00 (12 по Киеву) в целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково закрыт для взлетно-посадочных операций в связи со сложными метеоусловиями: сильный порывистый ветер, обильные осадки, минимальная видимость", – сказано в сообщении.
Отмечается, что из-за бури ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть рейсов отправлена в зону ожидания.
"По прогнозу, улучшение метеоусловий ожидается после 13:00 (12 по Киеву)", – добавили в авиакомпании.
Пассажиров аэропорта просят отслеживать статусы рейсов на сайтах авиакомпаний и Пулково.
Добавим, что снежная метель и сильный ветер повалили десятки деревьев, заборов, светофоров и дорожных знаков в городе.
Непогода в Санкт-Петербурге
Скриншот
Непогода в Санкт-Петербурге
Скриншот
Непогода в Санкт-Петербурге
Скриншот
Непогода в Санкт-Петербурге
Скриншот
Непогода в Санкт-Петербурге
Скриншот
Непогода в Санкт-Петербурге
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в России в аэропорту столкнулись два самолета с пассажирами.
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