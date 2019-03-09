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В России срочно закрыли аэропорт и отменили рейсы: подробности и видео

7.2тЧитать материал на украинском

В субботу, 9 марта, в Санкт-Петербурге из-за непогоды закрыли аэропорт Пулково.

Как сообщает ТАСС на территории аэродрома лютует сильный ветер и снегопад. На взлетной полосе наблюдается плохая видимость.

"9 марта с 11:00 до 13:00 (12 по Киеву) в целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково закрыт для взлетно-посадочных операций в связи со сложными метеоусловиями: сильный порывистый ветер, обильные осадки, минимальная видимость", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что из-за бури ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть рейсов отправлена в зону ожидания.

"По прогнозу, улучшение метеоусловий ожидается после 13:00 (12 по Киеву)", – добавили в авиакомпании.

Пассажиров аэропорта просят отслеживать статусы рейсов на сайтах авиакомпаний и Пулково.

Добавим, что снежная метель и сильный ветер повалили десятки деревьев, заборов, светофоров и дорожных знаков в городе.

Непогода в Санкт-Петербурге

Непогода в Санкт-Петербурге

Скриншот

Непогода в Санкт-Петербурге

Непогода в Санкт-Петербурге

Скриншот

Непогода в Санкт-Петербурге

Непогода в Санкт-Петербурге

Скриншот

Непогода в Санкт-Петербурге

Непогода в Санкт-Петербурге

Скриншот

Непогода в Санкт-Петербурге

Непогода в Санкт-Петербурге

Скриншот

Непогода в Санкт-Петербурге

Непогода в Санкт-Петербурге

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в аэропорту столкнулись два самолета с пассажирами.

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Место
РоссияСанкт-Петербург
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
какое дело рагулям до этого?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Уже открыт если что. А вот в Шереметьево задержали сотрудника американского посольства который пытался провезти в багаже минометную мину...
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну фсьо! Вот это пэрэмога! Теперь Рашка точно развалицца и майдавошкам отдадут Крым, Кубань и все нефтегазовые месторождения)))
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