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9 октября • обновлено в 18:45
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В России школьников накрыла смертельная болезнь

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В Иркутске (Россия) гимназию закрыли на карантин в связи выявлением пневмонии у 12 учеников.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Российского потребнадзора. В учебном заведении проводится комплекс санитарных мероприятий, в том числе дезинфекция.

Карантин продлится с 9 по 20 октября, говорится в приказе директора гимназии Андрея Трошина.

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Также уточняется, что во время карантина занятия будут проходить дистанционно.

Отметим, что методами диагностики пневмонии являются рентген легких и исследование мокроты. Поздняя диагностика и задержка с началом терапии ухудшают прогноз заболевания. В некоторых случаях возможен смертельный исход.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кирове (Российская Федерация) предотвратили массовое убийство в одной из школ.

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Место
Россия Иркутск
Тег
Новости России
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