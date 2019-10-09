В России школьников накрыла смертельная болезнь

В Иркутске (Россия) гимназию закрыли на карантин в связи выявлением пневмонии у 12 учеников.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Российского потребнадзора. В учебном заведении проводится комплекс санитарных мероприятий, в том числе дезинфекция.
Карантин продлится с 9 по 20 октября, говорится в приказе директора гимназии Андрея Трошина.
Школьные парты
ТСН
Также уточняется, что во время карантина занятия будут проходить дистанционно.
Отметим, что методами диагностики пневмонии являются рентген легких и исследование мокроты. Поздняя диагностика и задержка с началом терапии ухудшают прогноз заболевания. В некоторых случаях возможен смертельный исход.
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