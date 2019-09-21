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21 сентября • обновлено в 20:11
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В России разгорелся новый скандал вокруг болезни Заворотнюк

1.5т Читать материал на украинском

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, который рассказал о своей последней встрече с больной раком актрисой Анастасией Заворотнюк, подвергся критике за "пиар на чужой трагедии".

Как сообщает "Комсомольская правда", ходят слухи, что он ради гонорара пришел в студию передачи "Пусть говорят" в качестве друга актрисы и ее мужа, фигуриста Петра Чернышова.

"На шоу Ягудин заявил, что является соседом Заворотнюк и часто видел у ее дома в Крекшино скорую", – рассказала телевизионный продюсер Алина Красная.

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Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

РБК-Украина

Российских фигуристов повергли в шок слова Ягудина. Они заявили, что больше "руки ему не подадут". Так, олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что от семьи Заворотнюк не поступало официальных заявлений о состоянии актрисы, поэтому он не дает официальных комментариев.

"Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях", — отметил Траньков.

По его словам, Ягудин не является другом ни самой актрисы, ни ее мужа.

"Ягудин не такой уж и ближайший сосед Насти и Пети. Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга. И он никогда не дружил с Петей. Они скорее конкуренты, чем друзья. Многие наши ребята отказались идти на это шоу, согласился лишь Ягудин. Бог ему судья", – рассказал фигурист.

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Алексей Ягудин

Алексей Ягудин

Комсомольская правда

Подтвердила это и ведущая программы "Фигурвью" Елена Родина, написав о ситуации с Ягудиным большой пост в Instagram.

"Наверное, многие из вас видели Алексея Ягудина в передаче про Анастасию Заворотнюк, но не все вслушались в его слова и тем более не обдумали, что произошло. Во-первых, Алексей не является даже мало-мальски близким к семье Заворотнюк-Чернышевых. То есть он осознанно солгал редакторам Первого канала и всей стране, тем самым плюнув в души членов семьи, которая сейчас переживает большую драму", — заявила она.

Кроме того, она подчеркнула что, скорее всего, Ягудин участвовал в съемках на коммерческой основе, поскольку ранее его менеджер соглашался отправлять его на передачи только за деньги.

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"В данных обстоятельствах это просто омерзительно. За время эфира он успел прорекламировать свои гастроли в Крыму и даже уточнил город — Ялта, лишь микроскопические остатки совести не позволили ему озвучить название спектакля", – возмутилась Родина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семья актрисы Анастасии Заворотнюк приняла кардинальное решение – они отказались от всех внешних консультантов по заболеванию. Уточняется, что свою помощь предлагали крупные медицинские учреждения.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия Москва
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Dell Alex
Dell Alex
Шоу идиотов )) Нам зачем его транслировать, а, "Обоз"? А, понимаю - вы за клики и мать родную продадите ))) Особенно - Миша ))
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