В России "проснулся" один из самых активных вулканов в мире. Фото

В России на Камчатке в первых числах октября активизировался Ключевской вулкан (Ключевская Сопка) после двухмесячного перерыва. До этого вулкан проявлял активность с ноября 2019-го по июль 2020 года.

Протяженность лавового потока, спускающегося по склону, выросла почти до километра, сообщает "Интерфакс" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В кратере появились выбросы раскаленного материала на высоту около 100 м над кромкой. Над всей протяженностью лавового потока наблюдается мощное свечение. Резко возросло вулканическое дрожание", – отметил Юрий Демянчук, руководитель Ключевской вулканостанции.

Ключевской – действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи Усть-Камчатского района. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира. Его возраст оценивается в семь тысяч лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе "проснулся" вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра. Он выбросил огромное облако пепла, достигшее высоты 5 км.