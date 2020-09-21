В России произошло сильное землетрясение. Видео

Местные жители записали кадры во время толчков
Некоторые из них сообщили о поврежденной мебели
Было две серии толчков
В Иркутской области России в понедельник, 21 сентября, произошло землетрясение магнитудой от 5,5 до 5,9.
Толчки были зафиксированы в 71 км от Иркутска. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о магнитуде 5,5, в МЧС РФ – о магнитуде 5-6 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Эпицентр находился в поселке Култук Слюдянского района. "Землетрясение магнитудой 5.9, класс 14.7, интенсивность 8.1, эпицентр в Слюдянском районе, поселок Култук, в Иркутске и Слюдянке 5-6 баллов", – заявили в региональном ведомстве "Интерфаксу".
Отметим, что поселок Култук расположен на юго-западном берегу Байкала, в нем проживают более 4 тысяч человек.
Данных о жертвах и разрушениях пока нет.
При этом жители Иркутской области и Бурятии писали в соцсетях, что почувствовали мощные толчки.
"Трясло продолжительно… накатило, потрясло несколько минут и снова", – отметила жительница Иркутска.
Также о пережитом рассказали жители Ангарска и Улан-Удэ. "Я в Ангарске. Первый этаж. Проснулся", – сообщил один из местных жителей.
Некоторые из них также уточнил, что была повреждена мебель. На последних этажах высотных зданий все ощущалось сильнее.
Отмечается, что всего было 2 толка с перерывами в 5 минут. Мощный первый (длился примерно 10 секунд) и второй помягче (около 5 секунд).
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 января в Румынии произошло землетрясение, которое затронуло и Украину. Его магнитуда составила 5,1.