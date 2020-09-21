В России произошло сильное землетрясение. Видео

В Иркутской области России в понедельник, 21 сентября, произошло землетрясение магнитудой от 5,5 до 5,9.

Толчки были зафиксированы в 71 км от Иркутска. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о магнитуде 5,5, в МЧС РФ – о магнитуде 5-6 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Эпицентр находился в поселке Култук Слюдянского района. "Землетрясение магнитудой 5.9, класс 14.7, интенсивность 8.1, эпицентр в Слюдянском районе, поселок Култук, в Иркутске и Слюдянке 5-6 баллов", – заявили в региональном ведомстве "Интерфаксу".

Отметим, что поселок Култук расположен на юго-западном берегу Байкала, в нем проживают более 4 тысяч человек.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

При этом жители Иркутской области и Бурятии писали в соцсетях, что почувствовали мощные толчки.

"Трясло продолжительно… накатило, потрясло несколько минут и снова", – отметила жительница Иркутска.

Также о пережитом рассказали жители Ангарска и Улан-Удэ. "Я в Ангарске. Первый этаж. Проснулся", – сообщил один из местных жителей.

Некоторые из них также уточнил, что была повреждена мебель. На последних этажах высотных зданий все ощущалось сильнее.

Отмечается, что всего было 2 толка с перерывами в 5 минут. Мощный первый (длился примерно 10 секунд) и второй помягче (около 5 секунд).

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 января в Румынии произошло землетрясение, которое затронуло и Украину. Его магнитуда составила 5,1.