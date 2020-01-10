В России произошло новое ЧП с самолетом: первые подробности

В пятницу, 10 января, в России совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Новый Уренгой.

Воздушное судно приземлилось в Нижневартовске, сообщает пресс-служба ямальского аэропорта.

"Рейс "Аэрофлота" ушел на запасной аэродром в Нижневартовске. Сложные метеоусловия: сильный порывистый боковой ветер", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет должен был прибыть в Новый Уренгой, после чего вылететь в Москву в 9:10 по местному времени. Задержка рейса составляет более трех часов.

Кроме того, почти на час задержали вылет самолета компании "S7", который направлялся в Москву.

Аэрофлот

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Большое Савино города Пермь (Россия) совершил аварийную посадку пассажирский самолет Airbus A320.

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург, Россия) из-за отказа двигателя совершил экстренную посадку самолет Новосибирск – Москва.

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