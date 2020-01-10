Главная Новости
10 января • обновлено в 09:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России произошло новое ЧП с самолетом: первые подробности

Читать материал на украинском

В пятницу, 10 января, в России совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Новый Уренгой.

Воздушное судно приземлилось в Нижневартовске, сообщает пресс-служба ямальского аэропорта.

"Рейс "Аэрофлота" ушел на запасной аэродром в Нижневартовске. Сложные метеоусловия: сильный порывистый боковой ветер", – говорится в сообщении.

Новости
Моменты взрыва и падения самолета МАУ над Ираном слили в сеть: подлинность видео подтверждена

Отмечается, что самолет должен был прибыть в Новый Уренгой, после чего вылететь в Москву в 9:10 по местному времени. Задержка рейса составляет более трех часов.

Кроме того, почти на час задержали вылет самолета компании "S7", который направлялся в Москву.

Аэрофлот

Аэрофлот

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Большое Савино города Пермь (Россия) совершил аварийную посадку пассажирский самолет Airbus A320.

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург, Россия) из-за отказа двигателя совершил экстренную посадку самолет Новосибирск – Москва.

В аэропорту Екатеринбурга (Россия) совершил аварийную посадку еще один пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Нижневартовск
Теги
Новости России самолет
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
8
Смешно
7
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Новое ЧП с редакторами ОБСОСА!!!! Мозок ушел полностью в свiдомiсть, гiднiсть i MAHДАйнутость!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Какое ЧП? Сложные метеоусловия, посадка вынужденная. Такое во всем мире происходит ежедневно. ЧА произошло с укр. самолетом в Иране. Вот об этом и трындите.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В Израиле вчера загорелся двигатель Боинга 737.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Добрыня .
Добрыня .
Сиромашенко Александр, Ну, так и чё будем делать ??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги