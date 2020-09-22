В России поймали маньяка, убивавшего молодых девушек: выяснились детали. 18+

Житель Ярославской области Виталий Молчанов, известный как Рыбинский маньяк, которого обвинили в убийстве и изнасиловании детей сожительницы, досрочно освободился из тюрьмы почти за год до трагедии.

Об этом пишет Life. Его осудили 29 февраля 2009 года на 11 лет по статьям "Убийство", "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы". Однако он вышел по УДО из колонии в Екатеринбурге 15 ноября 2019 года, то есть на десять месяцев раньше окончания срока, а в январе 2020 года устроился на работу на Рыбинский кабельный завод.

По подозрению в изнасиловании и убийстве двух девочек Молчанова задержали 18 сентября. После трагедии он пытался покончить с собой еще в квартире, однако у него не вышло и он скрылся с места преступления.

"Она [сожительница] сказала: "Не проблема, конечно, ложитесь пораньше". Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов и убил в итоге", – рассказал Молчанов при задержании.

Правоохранители предполагают, что пока шли поиски он прятался в кустах у дачного массива и почти не двигался. По одной из версий, он рассчитывал умереть от обезвоживания.

Напомним, трагедия произошла 15 сентября 2020 года. Тела двух девочек 8 и 13 лет обнаружила их мать, вернувшаяся с работы. Ее сожитель Молчанов приревновал женщину из-за того, что она сутками задерживалась на работе.

В один из вечеров, когда работавшая врачом гражданская жена снова отправилась на дежурство и оставила его с дочерьми, мужчина выпил три бутылки коньяка, после чего разозлился. Он изнасиловал несовершеннолетних девочек, а затем зарезал их и расчленил. Некоторые части тел мужчина запек в фольге. После этого убийца скрылся с места преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Березно Ривненской области 46-летний мужчина пытался напасть на сожительницу и порезал ее 15-летнего сына, который защищал маму. После этого нападавший попытался совершить суицид.