В России перевернулся автобус с 40 пассажирами: фото жуткой ДТП

В воскресенье, 15 декабря, в Нижегородской области (Россия) перевернулся автобус с 40 пассажирами.
Об этом сообщил Telegram-канал Life. По данным регионального минздрава, число пострадавших в результате аварии возросло до 25 человек, трое из которых – в тяжелом состоянии.
Уточняется, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет. На место происшествия прибыли экстренные службы, пострадавших госпитализировали. Автобус принадлежит компании "Альтаир". Он направлялся из Иваново в Дзержинск.
ДТП в Нижегородской области
Авария произошла около 16:00 по московскому времени в Балахнинском районе. В Госавтоинспекции подтвердили в комментарии ТАСС, что 50-летний водитель съехал с дороги. По данным Mash, многие пассажиры ушли с места происшествия самостоятельно.
ДТП в Новгородской области
Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области
Подъем
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл в российском Владивостоке из-за сильного снегопада ухудшилась дорожная обстановка, из-за чего автомобилисты попали в массовое ДТП.
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