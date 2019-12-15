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15 декабря • обновлено в 18:14
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В России перевернулся автобус с 40 пассажирами: фото жуткой ДТП

3.2т
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В воскресенье, 15 декабря, в Нижегородской области (Россия) перевернулся автобус с 40 пассажирами.

Об этом сообщил Telegram-канал Life. По данным регионального минздрава, число пострадавших в результате аварии возросло до 25 человек, трое из которых – в тяжелом состоянии.

Уточняется, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет. На место происшествия прибыли экстренные службы, пострадавших госпитализировали. Автобус принадлежит компании "Альтаир". Он направлялся из Иваново в Дзержинск.

ДТП в Нижегородской области

ДТП в Нижегородской области

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Авария произошла около 16:00 по московскому времени в Балахнинском районе. В Госавтоинспекции подтвердили в комментарии ТАСС, что 50-летний водитель съехал с дороги. По данным Mash, многие пассажиры ушли с места происшествия самостоятельно.

ДТП в Новгородской области

ДТП в Новгородской области

Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области

Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области

Подъем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл в российском Владивостоке из-за сильного снегопада ухудшилась дорожная обстановка, из-за чего автомобилисты попали в массовое ДТП.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Россия
Теги
ДТП российские туристы туристы
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
К сведению свидомого редактора. ДТП - аббревиатура, обозначающая дорожно-транспортное происшествие. Происшествие может быть жутким, но не жуткой.
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Белый господин
Белый господин
Праздник отменяется. Все живы.
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3
2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Белый господин, но бухло бухать все равно будете?
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