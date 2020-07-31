В России педофил напал на 6-летнюю девочку в подъезде: видео 18+ слили в сеть

В Омске мужчина напал на девочку. ntv.ru

В Омске полиция разыскивает педофила, напавшего на шестилетнюю девочку в подъезде.

Как сообщает НТВ, местная жительница сообщила в полицию, что накануне вечером в подъезде дома к ее дочери приставал неизвестный.

На записи с камер видно, как мужчина прижал ребенка к себе, но девочка крепко схватилась за перила и вырвалась, а злоумышленник сбежал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

Сотрудники правоохранительных органов составили ориентировку на розыск подозреваемого: это мужчина 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, длинные вьющиеся волосы до плеч, на лице щетина.

Также возбуждено уголовное дело.

Фоторобот педофила Telegram LIFE SHOT

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области суд приговорил к пяти годам тюрьмы педофила, который надругался над 7-летней девочкой.