В России оскандалились с "нацистской" детской площадкой: фотофакт

В России в Юхнове (Калужская область) к 80-летию начала Второй мировой войны сделали весьма странную детскую площадку.

Так, фото опубликовано в Telegram-канале Mash. На нем виднеется круг, в центре которого выбита огромная свастика.

Отмечается, что работы над площадкой еще не закончены.

Детская площадка в Юхнове Mash

"Рабочие говорят, что это случайно вышло: щебенка так рассыпалась, ветер подул, пепел древних ариев стукнул в сердца. Обещают быстро все убрать и залить. С детьми гулять ходить не бросим..." – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне текущего года Государственная Дума России одобрила законопроект, смягчающий запрет на демонстрацию нацистской свастики.

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