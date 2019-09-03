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5 сентября • обновлено в 13:09
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В России оскандалились с "нацистской" детской площадкой: фотофакт

15.4т Читать материал на украинском

В России в Юхнове (Калужская область) к 80-летию начала Второй мировой войны сделали весьма странную детскую площадку.

Так, фото опубликовано в Telegram-канале Mash. На нем виднеется круг, в центре которого выбита огромная свастика.

Отмечается, что работы над площадкой еще не закончены.

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Детская площадка в Юхнове

Детская площадка в Юхнове

Mash

"Рабочие говорят, что это случайно вышло: щебенка так рассыпалась, ветер подул, пепел древних ариев стукнул в сердца. Обещают быстро все убрать и залить. С детьми гулять ходить не бросим..." – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне текущего года Государственная Дума России одобрила законопроект, смягчающий запрет на демонстрацию нацистской свастики.

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Место
Россия Калуга
Тег
Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Лихо у них "случайно щебенка рассыпалась". Это наверное представители национал-демократического движения «Русский Гражданский Союз» - площадочку детскую мастырили.
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