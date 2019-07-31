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В России опять случилось ЧП с самолетом SSJ-100

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В аэропорту российской Самары совершил экстренную посадку Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут".

Уточняется, что самолет летел по маршруту Краснодар — Тюмень. На борту лайнера находились 95 пассажиров, передает "Интерфакс".

Так, SSJ-100 должен был приземлиться в аэропорту Рощино. Однако, в воздухе у судна вышел из строя левый двигатель, поэтому экипаж принял решение экстренно сесть в Самаре.

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Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100

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Пилотам удалось посадить самолет, при этом никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Владивостоке (Россия) 20 июля совершил экстренную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

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Тема
ЧП в Шереметьево
Место
Россия Самара
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