В России неадекватный пассажир такси напал на женщину-водителя. Фото 18+

В Волгограде (Россия) пассажир напал на 35-летнюю женщину-водителя "Яндекс.Такси", изрезав ножом ее лицо.

Коллега пострадавшей рассказала ИА "Высота 102", что на Елену Глебову напал мужчина, которого она привезла в поселок Ангарский. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области отметили, что нападавшего уже задержали. Это 39-летний трижды судимый житель Волгограда (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Сперва в авто сели трое человек – двое мужчин и женщина. Люди ездили покупать различные товары. Затем двое вышли, а мужчина, который остался в салоне, попросил отвезти его к дому на улице Тимофеева.

В Волгограде (Россия) пассажир напал на 35-летнюю женщину-водителя "Яндекс.Такси", изрезав ножом ее лицо Высота 102

"Уже на месте он отказался платить, о чем Лена тут же написала в рабочий чат. Потом прислала смс: "Отбой, расплатились". Но уже через считанные минуты, в 23.14 она сообщила, что ее порезали", – подчеркнула коллега потерпевшей.

На крик женщины сбежалась группа молодых людей, которые были неподалеку. Один из парней вытащил пассажира из машины, повалил на землю, но тому удалось сбежать. Женщине вызвали скорую. Весь салон авто был залит кровью. Позже состояние женщины было стабильным, но она пребывала в шоке.

В Волгограде (Россия) пассажир напал на 35-летнюю женщину-водителя "Яндекс.Такси", изрезав ножом ее лицо Высота 102

Ранее судимого мужчину уже задержали Высота 102

В Волгограде (Россия) пассажир напал на 35-летнюю женщину-водителя "Яндекс.Такси", изрезав ножом ее лицо Высота 102

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