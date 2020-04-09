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9 апреля • обновлено в 10:40
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Александр Морозов
Александр Морозов
Российский политолог и философ Все статьи автора

В России наметилась сложная история с вирусом

2.1т

В России сложная история с вирусом. Народ вируса не признает. Но понимает: что раз другие народы завели себе вирус, то и нам надо "изобразить". Путин в свою очередь знает, что народ вируса не признает, но если Путин скажет, что вирус есть - то так тому и быть. Значит, народ сразу заведет в себе вирус. Поэтому Путин, понимая всю сложность ситуации, посылает сразу два сигнала народу: отправил куда-то в США все маски и оборудование, мол, вируса у нас нет, а у них есть, им надо.

И одновременно говорит народу: печенеги, псы-рыцари, фашисты - и вот и вирус к нам пришел. Народ слушает и понимает: это сказки, печенеги - это "из истории". Значит, барин хочет сказать: "ненастоящий" вирус-то, а "сказочный"! Потому что если бы вирус был, то тогда Путин не так бы говорил. А раз так говорит: то, значит, среди нас, в народе то есть, вируса нет. Но "там где-то" он есть. Где ему и положено быть.

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Автор
Александр Морозов Александр Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Александра Морозова
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
пУтин будет скрывать ситуацию с вирусом до последнего, пока не прорвет.
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Куреза Александр
Куреза Александр
Главный вирус пугабии - ФСБ! РАШАПАРАШНЫЙ ПУТЛЕРОВСКИЙ ТРОЛЬ Кyреза Алуксандр! ФСБешная подстилка какЦапии! ДАЖЕ ПОДЛЕНЬКО ИЗМЕНИВ ОДНУ БУКВУ В МОЕМ ИМЕНИ НИКУДА ОТ РАЯСАРТИРА ТЫ НЕ УБЕЖИШЬ....
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
афтор ты алень
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Нераб Свободный, а как ты это понял: прикинулся оленихой и подставил свой жирный зад?
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