Главная Новости
22 октября • обновлено в 19:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России фермеры "забили стрелку" из-за земли: 5 человек погибли, двое ранены

1.6т Читать материал на украинском

Во вторник, 22 октября, пять человек погибли и двое были ранены в ходе перестрелки, которая произошла на хуторе в Ростовской области России.

Об этом со ссылкой на ГУ Министерства внутренних дел РФ сообщают "РИА Новости". Пострадавших доставили в больницу.

Было установлено, что участники конфликта применили охотничье оружие. Сам спор разгорелся из-за участков для выпаса скота.

Новости
Расстреляли в головы: в России произошло страшное ЧП на вокзале

В России фермеры "забили стрелку" из-за земли

В России фермеры "забили стрелку" из-за земли

thecrypter.com

В Следственном комитете сообщили, что конфликт произошел на хуторе Чернозубовка, в результате погибли пятеро мужчин, а двоих госпитализировали. Было открыто уголовное дело по факту убийства.

По информации Telegram-канала Life Shot, ссора возникла между двумя семьями фермеров (Бациевы и Дакишвили) на хуторе Камышевка (в 10 километрах от Чернозубовки). Они договорились о "стрелке", куда приехали 14 человек с гладкоствольным и травматическим оружием. Полиция, по информации издания, объявила в розыск две машины.

Как стало известно, были убиты трое мужчин из семьи Бациевых, и один из семьи Дакишвили. Кто пятый погибший — неизвестно. У него сильно обезображено лицо.

На место происшествия направили вертолёт с ОМОНом и представителями руководства Ростовской области.

В России фермеры "забили стрелку" из-за земли: 5 человек погибли, двое ранены

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском городе Омск сотрудник полиции выстрелил в пенсионера, не поделив с ним детские качели.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости России убийство стрельба
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
чистокровные русские перебили друг друга :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel