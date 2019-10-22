В России фермеры "забили стрелку" из-за земли: 5 человек погибли, двое ранены

Во вторник, 22 октября, пять человек погибли и двое были ранены в ходе перестрелки, которая произошла на хуторе в Ростовской области России.

Об этом со ссылкой на ГУ Министерства внутренних дел РФ сообщают "РИА Новости". Пострадавших доставили в больницу.

Было установлено, что участники конфликта применили охотничье оружие. Сам спор разгорелся из-за участков для выпаса скота.

В России фермеры "забили стрелку" из-за земли thecrypter.com

В Следственном комитете сообщили, что конфликт произошел на хуторе Чернозубовка, в результате погибли пятеро мужчин, а двоих госпитализировали. Было открыто уголовное дело по факту убийства.

По информации Telegram-канала Life Shot, ссора возникла между двумя семьями фермеров (Бациевы и Дакишвили) на хуторе Камышевка (в 10 километрах от Чернозубовки). Они договорились о "стрелке", куда приехали 14 человек с гладкоствольным и травматическим оружием. Полиция, по информации издания, объявила в розыск две машины.

Как стало известно, были убиты трое мужчин из семьи Бациевых, и один из семьи Дакишвили. Кто пятый погибший — неизвестно. У него сильно обезображено лицо.

На место происшествия направили вертолёт с ОМОНом и представителями руководства Ростовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском городе Омск сотрудник полиции выстрелил в пенсионера, не поделив с ним детские качели.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.