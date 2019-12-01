В России на ходу загорелся автобус с людьми: пугающее видео

В Санкт-Петербурге (Россия) 1 декабря на ходу загорелся рейсовый автобус, в котором находилось около 50 пассажиров.
Автобус направлялся из Петербурга в Кронштадт, когда у него загорелся двигатель, пишет "Фонтанка".
Водитель заметил задымление, съехал на обочину и помог пассажирам выйти из салона. Пострадавших в результате пожара нет, но автобус сгорел дотла.
В сеть попали фото и видео происшествия.
vk.com/spb_today
Как собщал OBOZREVATEL, 1 декабря в Забайкальском крае РФ автобус с 43 пассажирами и водителем рухнул с моста на лед реки. Предварительно, погибло 19 человек, двое из них – дети. Возможной причиной ДТП называют лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста.
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