В России на авиационном кладбище нашли личный самолет Хрущева

В России на кладбище погибших самолетов в арктическом населенном пункте Черское обнаружили личный борт генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева, проржавевший от времени Ил-14П.

Об этом сообщил “Блокнот". Уникальный самолет заметил пилот вертолета в компании "Полярные авиалинии" Тимур Фаткулов.

Он интересуется историей авиации, поэтому отправил снимки находки историку, чей отец, тоже будучи пилотом, некогда управлял Ил-14П – до того, как Кремль перешел на более современные варианты.

Ученый, попросивший не называть его имени, подтвердил, что его отец действительно рулил бортом 61755, на котором летал бывший генсек ЦК КПСС.

"Это бывший личный самолет Хрущева", – заявил эксперт.

Борт был введен в эксплуатацию в 1957 году. Для Хрущева в малокомфортабельном "Ильюшине" оборудовали VIP-кабину со всеми удобствами, беспрецедентными по меркам конца 1950-х годов.

По словам историка авиации, на борту хрущевского Ил-14П было установлено суперсовременное по тем временам американское навигационное оборудование.

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