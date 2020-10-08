В России муж-изверг избивал и морил голодом семью: женщина истощала до 35 кг. Фото 18+

В Самарской области (Россия) мужчина морил голодом семью, а жену избивал и держал взаперти. Из-за постоянного насилия женщина исхудала до 35 кг.

"Комсомольская правда" рассказала историю мужа-изверга. Издание пишет, что Алексей (фамилия не указывается – ред.) лишился работы и стал злоупотреблять спиртным. Жена Ольга потребовала развода, но муж отобрал у нее мобильный телефон, забрал все деньги и банковские карты, и даже запретил появляться на кухне.

При этом мужчина начал морить голодом семью. Сестра пострадавшей вспоминала, что дети иногда ходили кушать к бабушке. Также они порой тайком проносили маме лапшу быстрого приготовления, пока отец не видел.

"При этом папа сам кушать не забывал, ни в чем себе не отказывал и даже друзей в гости звал. В это время в доме вкусно пахло пельменями, сосисками, а он закрывался на кухне и ел", – поделилась сестра Ольги Екатерина.

Спасти Ольгу удалось только, когда она спустя месяц издевательств отправила СМС сестре. Женщина была госпитализирована, врачи диагностировали истощение первой степени. Также медики зафиксировали у Ольги побои и закрытый перелом ребра.

"Когда она попала в больницу, врачи диагностировали у нее истощение первой степени. Ну не может взрослая женщина весить 35 кг!" – сказала Екатерина.

Также сестра пострадавшей пожаловалась, что полиция не ведет расследование должным образом. По ее словам следователь уговаривал Ольгу помириться с мужем. На данный момент Ольга развелась и вместе с детьми живет на съемной квартире в Самаре.

Издание пишет, что мать женщины, которая осталась в родном селе, начали травить и обвинили в том, что она и ее дочь затеяли всю эту историю из-за денег.

"В родном селе у нас осталась мама, и ей пришлось столкнуться с настоящей травлей. Олю называют "засушенной мумией" и смеются над ней. Маме даже спокойно в магазин сходить не дают – ей постоянно говорят, что мы твари и затеяли все это из-за денег. Вот только о каких деньгах идет речь? Леша нигде не работает, его дети пошли в школу, а он ни копейки на сборы не дал", – говорила Екатерина.

Добавим, что полиция ведет уголовное дело по части 1статьи 112 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России мужчина убил жену на глазах их маленьких дочерей и проезжавших мимо автомобилистов.