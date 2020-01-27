В городе Талица (Россия) многодетную мать подозревают в убийстве дочери. Женщина постирала новорожденную девочку в стиральной машинке.

Сама женщина заявила, что ребенок родился мертвым, однако местные жители эту информацию опровергают. Об этом сообщает varlamov.ru (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Соседи многодетной семьи рассказали, что роды у женщины начались ночью. В полицию обратился муж подозреваемой, когда на утро увидел ее в крови.

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В России многодетная мать "постирала" новорожденного в машинке varlamov.ru

Известно, что женщину зовут Надежда, ей 31 год. Она работает в парикмахерской и имеет троих детей. Сейчас подозреваемая в преступлении находится в больнице под охраной.

В полиции открыли уголовное дело, а прокуратура начала проводить проверку в связи с произошедшим. Правоохранители ждут результаты экспертизы, которая установит, родился ребенок мертвым или умер в машинке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Омске (Россия) пара наказывала ребенка пытками за то, что он возвращался поздно домой со школы и прогулки. Мальчика били, морили голодом и ставили коленями на гречку.

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