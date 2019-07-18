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В России лидера ОУН обвинили в терроризме по интернету

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В России против главы "Организации украинских националистов" Николая Коханивского открыли уголовное дело.

Украинского гражданина обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), передает пресс-служба Следкома РФ.

По данным СК РФ, 18 февраля 2018 года участники "ОУН" и других украинских националистических организаций "под руководством Коханивского напали на здание Российского центра науки и культуры, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, двери, причинили крупный материальный ущерб, нарушили режим работы российского учреждения".

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В России открыли уголовное дело по ст.360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

В ходе расследования этого дела следствие якобы "получило неопровержимые доказательства" того, что Коханивский в феврале 2018 года распространил в интернете видеообращение, в котором "публично призвал всех желающих принять участие в организуемом под его руководством мероприятии, в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры".

Николай Коханивский

Николай Коханивский

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В Следкоме возмущены тем, что правоохранители в Украине не отвечают на запросы, что по их мнению является доказательством того, что в нашей стране "покровительствуют агрессивно настроенным украинским националистическим группировкам".

Как сообщал OBOZREVATEL, Следком России заподозрил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в преступлении "против мира и безопасности человечества".

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Персона
Николай Коханивский
Место
Россия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Шурик Бiлий таким же шустриком был.....
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ешта Дядя, На диванах вся свiдомо МАНДАйнутара отара воюет с РФ...
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Иваненко Виталий, да не,тот бы с ним обфекалиться,на одном поле не сел.А вообще стыдно за страну,ей богу.Ну начните женщин детей еще долбить,повод всегда найдется.А вообще рожа конечно отвратительная,Вот мы воюей с Россией бла-бла...да типуны вам всем на язык ,с ослинный йух,я прекрасно понимаю Путина,раздолбить вас особого то и труда ему не нужно,но я уверен ,что о мирных жителях он больше беспокоится,чем о всяких выскачках,и.т.д и.т.п.Посмотрите только внимательно на Сирию до руских,и через год,хотя там же коалиция працювала во главе с Вашингтонским обкомом,и страны не последние,что они 4 года там мусолили?Дядь Вова пришел с 50 самолетиками,и за год От ИГИЛ,остались только какие то,типа я пожарником был,я повор,а я электрик.Эти белые каски,стыдобища,сколько раз их разоблачали,но в ООН катит.Так что желающие повоевать,вперед,может повезет на инвалидной калясочке без ног,получать от прзидента страны мяч в подарок,что он землю типа бороныв,дааа,таких жадных,хамовитых,наглых и цинничный как Дякула,я еще не встречал.Ужасть.
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