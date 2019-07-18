В России лидера ОУН обвинили в терроризме по интернету

В России против главы "Организации украинских националистов" Николая Коханивского открыли уголовное дело.

Украинского гражданина обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), передает пресс-служба Следкома РФ.

По данным СК РФ, 18 февраля 2018 года участники "ОУН" и других украинских националистических организаций "под руководством Коханивского напали на здание Российского центра науки и культуры, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, двери, причинили крупный материальный ущерб, нарушили режим работы российского учреждения".

В России открыли уголовное дело по ст.360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

В ходе расследования этого дела следствие якобы "получило неопровержимые доказательства" того, что Коханивский в феврале 2018 года распространил в интернете видеообращение, в котором "публично призвал всех желающих принять участие в организуемом под его руководством мероприятии, в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры".

Николай Коханивский Facebook

В Следкоме возмущены тем, что правоохранители в Украине не отвечают на запросы, что по их мнению является доказательством того, что в нашей стране "покровительствуют агрессивно настроенным украинским националистическим группировкам".

Как сообщал OBOZREVATEL, Следком России заподозрил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в преступлении "против мира и безопасности человечества".

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