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7 мая • обновлено в 01:24
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В РФ оправдали изображение в храме Сталина, который расстреливал священников

1.2т
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Изображение Сталина на мозаике в храме Вооруженных сил РФ, который строится в Подмосковье, является уместным, потому что он "вернул религию".

Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов. Он считает, что критика идет из-за границы.

"Иосиф Виссарионович – это наш верховный главнокомандующий, председатель Совета народных комиссаров. Он на себе вынес всю тяжесть войны, принимал самые ответственные решения. Да и религию в общем-то вернул. Почему мы должны его стыдиться?" – отметил чиновник.

В Минобороны оправдали изображение в храме Сталина

В Минобороны оправдали изображение в храме Сталина

ТАСС

По его словам, критика из-за появления изображения диктатора идет от "каких-то господ из-за бугра".

Картаполов добавил, что инициатором возведения храма стал министр обороны Сергей Шойгу.

Как пишет "Радио Свобода", о мозаике стало известно месяц назад. На ней изображен парад, который состоялся 24 июня 1945 года и посвящен победе над нацистской Германией, а также портрет Сталина.

Часть представителей Русской православной церкви высказались против его изображения в сооружении.

Так, глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношения церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что со Сталиным связано много бед в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории.

Историк Дмитрий Поспеловский уточнил, что за десятилетие с 1931 по 1941 годы было арестовано или расстреляно 80-85% священников.

В Минобороны оправдали изображение в храме Сталина

В Минобороны оправдали изображение в храме Сталина

radiosvoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо Сталина на мозаике в храме изображен президент России Владимир Путин, а также надпись "Крым наш".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Сергей Шойгу Иосиф Сталин
Место
Россия
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Ирина Фил
Ирина Фил
Это не шутка? Вы там что, совсем ипанулись?! Ну просто слов нет...
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