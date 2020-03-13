В разгар пандемии коронавируса: в Санкт-Петербурге устроили массовое целование мощей

Несмотря на объявление пандемии коронавируса в мире, в Санкт-Петербурге (Россия) в Казанском соборе устроили массовое поклонение верующих мощам святого Иоанна.

Как сообщает "Фонтанка", сотни людей выстроились в очередь, чтобы приложиться к раке, привезенной из Иерусалима. При этом стекло сосуда от поцелуев прихожан протирает волонтер одной и той же салфеткой, не меняя ее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Казанском соборе устроили массовое поклонение мощам "Фонтанка"

В Казанском соборе устроили массовое поклонение мощам "Фонтанка"

В Казанском соборе устроили массовое поклонение мощам "Фонтанка"

После прикосновения к мощам люди продвигаются вглубь собора, где возле царских врат висит чудотворная икона. Ее верующие тоже целуют, дотрагиваются руками, подносят поближе детей.

Отметим, что, по данным "Комсомольской правды", по состоянию на 13 марта у двух жителей Санкт-Петербурга уже подтвердился диагноз коронавируса.

В Казанском соборе устроили массовое поклонение мощам "Фонтанка"

В Казанском соборе устроили массовое поклонение мощам "Фонтанка"

В Казанском соборе устроили массовое поклонение мощам "Фонтанка"

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с объявленным в Украине карантином из-за пандемии коронавируса в Украинской греко-католической церкви выразили готовность перейти на богослужения онлайн.

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