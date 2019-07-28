В Подмосковье разбился самолет, есть погибшие: фото и видео с места авиакатастрофы

В Московской области 27 июля рухнул легкомоторный самолет в реку Оку, в результате чего погибли два человека.

По данным "РИА Новости", авария произошла вблизи деревни Дракино, в городском округе Серпухов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Спасатели выловили самолет при помощи баржи из воды и отправили в Серпухов на экспертизу. Позже подняли на поверхность тела погибших – пилота и пассажира.

Крушение самолета под Москвой МЧС

По предварительной информации, авария воздушного судна произошла из-за того, что воздушное судно при взлете зацепилось за линию электропередачи. По одной из версий крушения, ошибку допустил пилот.

Крушение самолета в Подмосковье МЧС

"По факту крушения самолета в Серпуховском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Она уточнила, что крушение потерпел легкомоторный самолет-амфибия, вылетевший с аэродрома Новинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России часто происходят ЧП с самолетами. В результате происшествия в Шереметьево с самолетом российской компании "Аэрофлот" в июне текущего года погиб 41 человек.

Позже в аэропорту произошло новое ЧП: 178 пассажиров рейса "Москва-Ереван" были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона.

17 июля в подмосковном аэропорту "Жуковский" транспортный самолет Ил-76 объявил о выполнении экстренной посадке.

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