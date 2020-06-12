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12 июня • обновлено в 21:30
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В Подмосковье поймали сантехника-маньяка: он изнасиловал 10-летнюю и убил трех женщин

4.6т
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В Подмосковье задержали сантехника, который подозревается в изнасилованиях и убийствах минимум трех женщин.

По данным следствия, сотрудник одного из ЖЭО совершил преступления в 2013, 2015 и 2020 годах на территории Ступинского и Каширского городских округов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Московской области.

"В январе 2020 года он проник на второй этаж домовладения и совершил изнасилование 10-летней девочки", – рассказали в ГСУ.

В Подмосковье сантехник подозревается в серийных убийствах

В Подмосковье сантехник подозревается в серийных убийствах

НТВ

Криминалисты провели комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК. Также они проверили на причастность к преступлению большой круг лиц, осмотрели записи с камер видеонаблюдения, провели технические мероприятия с телефонами и другой техникой. В результате личность подозреваемого удалось установить.

"На допросе у следователя он дал признательные показания. В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений", – сообщили в ГСУ.

По данным НТВ, сантехник также убил 88-летнюю пенсионерку в городе Ступино.

Изнасиловал 10-летнюю, убил трех женщин: в Подмосковье поймали сантехника-маньяка

Twitter-страница НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края России задержали 14-летнего подростка – третьего подозреваемого в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки. На теле погибшей, найденном в колодце, были обнаружены биологические следы троих разных мужчин.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Криминал
Место
Россия Москва
Теги
Новости России педофилы изнасилование убийство
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