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В Подмосковье нашли еще одну девочку-маугли: что известно 

1.6тЧитать материал на украинском

Полицейские обнаружили в Раменском районе Подмосковья брошенную пятилетнюю девочку-маугли.

Найти ее удалось благодаря соседям, которые и вызвали полицию, пишет агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

"В одной из квартир в Раменском обнаружили девочку после того, как услышали из-за дверей громкий детский плач", — рассказала омбудсмен.

Аппарат подмосковного уполномоченного взял дело под контроль. Уже сделаны запросы в правоохранительные органы, начались поиски родственников малышки. О состоянии ребенка ничего не сообщается.

Иллюстрация

Иллюстрация

RT

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"Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка. Девочка направлена в медицинское учреждение для обследования. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отметим, это уже второй случай обнаружения девочки-маугли за последние несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Дичает Рассея! И это очень страшно... Такие скоты под боком!
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