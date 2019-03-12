В Подмосковье нашли еще одну девочку-маугли: что известно 

Полицейские обнаружили в Раменском районе Подмосковья брошенную пятилетнюю девочку-маугли.

Найти ее удалось благодаря соседям, которые и вызвали полицию, пишет агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

"В одной из квартир в Раменском обнаружили девочку после того, как услышали из-за дверей громкий детский плач", — рассказала омбудсмен.

Аппарат подмосковного уполномоченного взял дело под контроль. Уже сделаны запросы в правоохранительные органы, начались поиски родственников малышки. О состоянии ребенка ничего не сообщается.

Иллюстрация RT

"Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка. Девочка направлена в медицинское учреждение для обследования. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отметим, это уже второй случай обнаружения девочки-маугли за последние несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта в Москве в одной из квартир спасатели нашли 5-летнюю девочку-маугли. У ребенка, который долгое время находился среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит и вросший в шею провод.

Позднее СК РФ опубликовал видео из жилища. Абсолютно вся квартира завалена различным мусором и провонялась гнилью.

Врачи рассказали, что ребенок молчит и боится оставаться один.

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