В Петербурге мать, подключенная к ИВЛ, родила ребенка и умерла

В Санкт-Петербурге 36-летняя женщина, зараженная коронавирусом и подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких, родила ребенка и умерла в тот же день.

Как пишет "Фонтанка", за три дня до этого умер ее 64-летний отец, а спустя четыре дня – 61-летняя мать. Кто отец ребенка, неизвестно.

Перед смертью женщина успела дать имя ребенку – Кирей. Как отмечает издание, близких родных у него больше не осталось.

В органы опеки уже подано два заявления от желающих усыновить мальчика. Одно – от двоюродной сестры умершей матери, и от человека, претендующего на то, что он биологический отец новорожденного. Малыш стал единственным наследником квартир матери и бабушки.

По данным оперативного штаба, Санкт-Петербург занимает второе место по количеству заболевших и смертности от COVID-19. Там обнаружено уже более 118 тысяч зараженных и 5,3 тысячи летальных случаев. Несмотря на это, в городе не запрещены массовые мероприятия, а режим изоляции носит рекомендательный характер.

Всего в России уже 2,2 млн зараженных, из которых выздоровели 1,7 млн человек и 39 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили о ее якобы эффективности свыше 95%. При этом она не прошла все необходимые стадии исследований.