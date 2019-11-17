Перепутал газ и тормоз: в России авто с детьми рухнуло в реку. Видеофакт

В центре Санкт-Петербурга (РФ) водитель перепутал педали газа и тормоза и съехал с дороги. Машина упала в реку Фонтанку.

Авария произошла 16 ноября. В авто в момент инцидента находилось три человека: 56-летний мужчина, девятилетний ребенок и пятимесячный младенец, передает TJ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Все трое спаслись – очевидец Виктор Корнев и еще один мужчина бросились в воду на помощь. Они помогли пассажирам выбраться с автомобиля и добраться до суши.

Фото с места ДТП fontanka.ru

Как рассказал водитель, он припарковался на набережной Фонтанки и ждал жену, но сотрудник ГИБДД попросил его переставить авто. Тогда он и съехал в реку с внуками.

"Увидел, что машина уходит под воду. Остались багажник и заднее стекло, форточка. Понял, что форточка открыта, оттуда вытягивается рука, и кто-то кричит: "Помогите!" Потом я увидел люльку с ребенком. Ждать уже не было времени, снял тяжелую одежду и прыгнул.

Когда я подплыл, то увидел, что там еще один ребенок, и мужчина держит двух детей на плаву. Я забрал люльку и поплыл к берегу", – рассказал Корнев.

После произошедшего Корнева забрали в больницу – у него диагностировали переохлаждение. Три пассажира в итоге не пострадали.

Падение автомобиля в Фонтанку попало на видео: https://t.co/YxozEQaFqM pic.twitter.com/kM2MP8RtHZ — 78 | НОВОСТИ (@good78news) November 16, 2019

Как писал OBOZREVATEL, 14 ноября наследник царского рода Романовых великий князь Георгий Романов попал в ДТП в российском Санкт-Петербурге. Машина, в которой он ехал, перевернулась вверх колесами.

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