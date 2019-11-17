Главная Новости
17 ноября • обновлено в 22:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Перепутал газ и тормоз: в России авто с детьми рухнуло в реку. Видеофакт

1.6т
Читать материал на украинском

В центре Санкт-Петербурга (РФ) водитель перепутал педали газа и тормоза и съехал с дороги. Машина упала в реку Фонтанку.

Авария произошла 16 ноября. В авто в момент инцидента находилось три человека: 56-летний мужчина, девятилетний ребенок и пятимесячный младенец, передает TJ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Все трое спаслись – очевидец Виктор Корнев и еще один мужчина бросились в воду на помощь. Они помогли пассажирам выбраться с автомобиля и добраться до суши.

Новости
Водителя вырезали болгаркой: под Днепром случилось жесткое ДТП с пострадавшими

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

fontanka.ru

Как рассказал водитель, он припарковался на набережной Фонтанки и ждал жену, но сотрудник ГИБДД попросил его переставить авто. Тогда он и съехал в реку с внуками.

"Увидел, что машина уходит под воду. Остались багажник и заднее стекло, форточка. Понял, что форточка открыта, оттуда вытягивается рука, и кто-то кричит: "Помогите!" Потом я увидел люльку с ребенком. Ждать уже не было времени, снял тяжелую одежду и прыгнул.

Когда я подплыл, то увидел, что там еще один ребенок, и мужчина держит двух детей на плаву. Я забрал люльку и поплыл к берегу", – рассказал Корнев.

После произошедшего Корнева забрали в больницу – у него диагностировали переохлаждение. Три пассажира в итоге не пострадали.

Как писал OBOZREVATEL, 14 ноября наследник царского рода Романовых великий князь Георгий Романов попал в ДТП в российском Санкт-Петербурге. Машина, в которой он ехал, перевернулась вверх колесами.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
ДТП видео Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги