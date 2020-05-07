В России провели шествие "Бессмертного полка" на дне реки. Фото и видео странного действия

В Орле (РФ) накануне 9 Мая устроили необычную акцию "Бессмертного полка" – с портретами воевавших дедов по дну реки Оки прошлись водолазы поисково-маневренной группы.

Фотографии для проведения акции пришлось заламинировать, передает "Росбалт" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки 57.mchs.gov.ru

В самом шествии приняли участие два водолаза. На берегу местного пляжа их ожидали участники Орловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Затем они с портретами проехались на катерах по реке.

Закончилось шествие возле памятника освободителям Орла. Там студенты-спасатели и сотрудники МЧС возложили цветы.

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки 57.mchs.gov.ru

Пользователей сети рассмешила, а некоторых и разозлила такая акция.

"Дно влечет и тянет. Пробиваем и пробиваем", "Зачем?!" "Где пройдут сантехники – страшно подумать", "Это клиника!" – пишут в комментариях.

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки 57.mchs.gov.ru

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки 57.mchs.gov.ru

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки 57.mchs.gov.ru

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки 57.mchs.gov.ru

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки 57.mchs.gov.ru

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно торгово-развлекательный комплекс "Космос" в Челябинске (Россия) попал в громкий скандал из-за поста, в котором Адольфа Гитлера назвали ветераном Второй мировой войны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.