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7 мая • обновлено в 22:16
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В России провели шествие "Бессмертного полка" на дне реки. Фото и видео странного действия

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В Орле (РФ) накануне 9 Мая устроили необычную акцию "Бессмертного полка" – с портретами воевавших дедов по дну реки Оки прошлись водолазы поисково-маневренной группы.

Фотографии для проведения акции пришлось заламинировать, передает "Росбалт" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

57.mchs.gov.ru

В самом шествии приняли участие два водолаза. На берегу местного пляжа их ожидали участники Орловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Затем они с портретами проехались на катерах по реке.

Закончилось шествие возле памятника освободителям Орла. Там студенты-спасатели и сотрудники МЧС возложили цветы.

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

57.mchs.gov.ru

Пользователей сети рассмешила, а некоторых и разозлила такая акция.

"Дно влечет и тянет. Пробиваем и пробиваем", "Зачем?!" "Где пройдут сантехники страшно подумать", "Это клиника!" – пишут в комментариях.

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

57.mchs.gov.ru

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

57.mchs.gov.ru

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

57.mchs.gov.ru

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

57.mchs.gov.ru

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

Водолазы в Орле устроили шествие "Бессмертного полка" по дну реки

57.mchs.gov.ru

В России провели шествие "Бессмертного полка" на дне реки

Скриншот

В России провели шествие "Бессмертного полка" на дне реки

Скриншот

В России провели шествие "Бессмертного полка" на дне реки

Скриншот

В России провели шествие "Бессмертного полка" на дне реки

Скриншот

В России провели шествие "Бессмертного полка" на дне реки

Скриншот

В России провели шествие "Бессмертного полка" на дне реки

Скриншот

В России провели шествие "Бессмертного полка" на дне реки

Скриншот

В России провели шествие "Бессмертного полка" на дне реки

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно торгово-развлекательный комплекс "Космос" в Челябинске (Россия) попал в громкий скандал из-за поста, в котором Адольфа Гитлера назвали ветераном Второй мировой войны.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
День Победы Вторая мировая война
Место
Россия Орёл
Теги
фотографии Новости России видео
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
USA Washington.TOP SECRET:"..Дуже потрiбно розпалювати нацiональну ворожнечу мiж українцями та росiянами, як це вдалося на Балканах мiж хорватами та сербами. Щоб сгенерувати якомога бiльший градус ненавистi достатньо з початку розповсюдити образливi прислiв`я та анекдоти, провокацiйнi слогани та заклики до насилля. Коли послiдує зворотня реакцiя в цьому запитi, можна вчинити декiлька актiв справжнього насилля та вбивств росiян, щоб з одного боку це розлютило їх, а з другого можливо бiльш налякало. Якщо росiяни почнуть вбивати нашiх людей, то можно казати, що першочергова наша мета майже здiйснена. Корисно запускати в медiапростiр усякi чутки, неперевiренi факти, якi мусять ображати нацiональну гiднiсть з обох сторiн. Якщо з часом градус ненавистi раптом почне знижуватись, можна знову усе це повторювати, але во все бiльш образливiй та провокацiйной формi.."
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Shlomo Shtern, Придурошный, опять грибов наелся и косячок дунул ? )))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ну, что сказать, YEбанутые )))))
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ковпак сидор
ковпак сидор
о ,ком-ты на сайте не модерированы,ага.о
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