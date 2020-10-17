В Москве женщина убила спящего сожителя и застрелилась – росСМИ

В квартире на юго-востоке Москвы в субботу, 17 октября, обнаружили два тела – мужчины и женщины – с огнестрельными ранениями в голову.

Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета РФ по Москве. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Инцидент произошел на Привольной улице, в одном из жилых домов. По предварительной информации, женщина выстрелила в сожителя и совершила суицид.

Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источники сообщил, что убитые – 36-летний Кирилл Х. и 32-летняя Елена C.

Последняя якобы сначала выстрелила в спящего мужчину, а затем застрелилась сама.

"Их тела обнаружил друг – он не смог дозвониться до пары и поехал к ним домой. Дверь в квартиру была открыта", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в Заводском районе Саратова 17 октября с четвертого этажа жилого дома выпали два ребенка. Предварительно, девочек 5 и 8 лет сбросила из окна их 39-летняя мать.