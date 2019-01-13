В Москве умер известный актер и режиссер

В Москве 13 января в возрасте 84 лет умер актер, режиссер театра и кино, педагог Евгений Радомысленский.
Об этом сообщается на сайте Института современного искусства, где режиссер 25 лет возглавлял кафедру актерского мастерства.
"Институт современного искусства с прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой Театрального искусства, заслуженного деятеля искусств, профессора, легендарного Евгения Вениаминовича Радомысленского", — сказано в сообщении.
Евгений Радомысленский в молодости
nashteatr.com
Церемония прощания с режиссером пройдет 15 января в 11 часов в фойе Большого зала Дома культуры им.Горбунова (Москва).
Радомысленский поставил около 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны, Белграда. Выступал также режиссером кино и снял фильмы "Эксперимент" (1970), "Лебединая песня" (1975).
Он родился в семье актера и театрального педагога Вениамина Радомысленского. Окончил Театральное училище имени Щукина.
С 1958 года преподавал в Школе-студии МХАТ. Среди его учеников — Геннадий Бортников, Елена Проклова, Александр Балуев, Сергей Гармаш, Татьяна Васильева.
Евгений Радомысленский
isi-vuz.ru
Евгений Радомысленский
ТАСС
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Москве умер знаменитый советский и российский кинорежиссер, продюсер и актер Юрий Кушнерев, известный работой над картинами "Мимино", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другими.
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