В Москве умер известный актер и режиссер

В Москве 13 января в возрасте 84 лет умер актер, режиссер театра и кино, педагог Евгений Радомысленский.

Об этом сообщается на сайте Института современного искусства, где режиссер 25 лет возглавлял кафедру актерского мастерства.

"Институт современного искусства с прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой Театрального искусства, заслуженного деятеля искусств, профессора, легендарного Евгения Вениаминовича Радомысленского", — сказано в сообщении.

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Церемония прощания с режиссером пройдет 15 января в 11 часов в фойе Большого зала Дома культуры им.Горбунова (Москва).

Радомысленский поставил около 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны, Белграда. Выступал также режиссером кино и снял фильмы "Эксперимент" (1970), "Лебединая песня" (1975).

Он родился в семье актера и театрального педагога Вениамина Радомысленского. Окончил Театральное училище имени Щукина.

С 1958 года преподавал в Школе-студии МХАТ. Среди его учеников — Геннадий Бортников, Елена Проклова, Александр Балуев, Сергей Гармаш, Татьяна Васильева.

Евгений Радомысленский isi-vuz.ru

Евгений Радомысленский ТАСС

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Москве умер знаменитый советский и российский кинорежиссер, продюсер и актер Юрий Кушнерев, известный работой над картинами "Мимино", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другими.

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