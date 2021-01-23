В Москве ОМОНовцы избили беременную девушку. Видео

В Москве в субботу, 23 января, во время протестов в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального силовики ОМОНа избили беременную девушку.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь" в своем Telegram. Как сообщил корреспондент канала в опубликованном видеоролике, инцидент произошел в приблизительно 200 метрах от СИЗО "Матросская тишина", где удерживают Навального.

Кроме беременной, пострадала еще одна девушка. "Вы можете видеть, как жестко действуют сотрудники ОМОНа. Больше всего досталось двум девушкам, которые были первыми в сцепке. На одной из них просто сидит сотрудник полиции, и чего-то они ждут", – сообщил журналист.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, также от ОМОНа досталось пожилой женщине во время протестов в Санкт-Петербурге. Напомним, 23 января в России начались акции протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального.

В городах страны произошли столкновения с полицией, во время которых силовики задержали десятки людей. Кроме того, в Москву стянули бронетехнику. Также была задержана супруга Навального Юлия. Ее освободили спустя несколько часов после задержания.