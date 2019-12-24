В Москве девушка с истерикой выпрыгнула из окна на корпоративе: момент попал на видео

В Москве 23-летняя девушка выпрыгнула в окно во время новогоднего корпоратива, в результате чего получила переломы и была госпитализирована.

Инцидент произошел 23 декабря в одном из кафе на Бауманской улице и попал на камеры видеонаблюдения, пишет "Московский комсомолец" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что изрядно выпившая девушка начала жаловаться коллегам, что ее никто не любит и не ценит. Они пытались успокоить дебоширку и вывели ее подышать воздухом, однако та прорвалась на оживленное шоссе. Ее снова завели в кафе.

В Москве девушка выпрыгнула из окна на корпоративе Скриншот из видео

Девушка сидела за столом и не участвовала в плясках и конкурсах. В какой-то момент, якобы пока коллеги пели в караоке песню Басты "Выпускной" о неразделенной любви, девушка не выдержала, встала со своего места, разбежалась и выпрыгнула в окно с высоты второго этажа.

На место вызвали "скорую". Девушку с переломами госпитализировали.

Девушка с разбегу сиганула в окно во время корпоратива. А перед этим устроила истерику из-за того, что ее якобы никто не любит. Теперь лежит в реанимации pic.twitter.com/MTVJqSVSer — Лента.ру (@lentaruofficial) December 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве 12-летняя школьница погибла, снимая экстремальный ролик для соцсетей, сидя на подоконнике.

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