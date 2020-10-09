В России овчарка выжила после усыпления и выбралась из могилы. Фото

В республике Коми (РФ) овчарка, которую усыпили и похоронили хозяева, сумела выбраться из могилы и пыталась вернуться домой.

Инцидент произошел в Княжпогостском районе. Животное, которое шло вдоль трассы, заметила водительница авто, пишет "Коминформ".

Женщина вернулась, чтобы подобрать пса. Тот сначала шел по обочине, а потом лег, выбившись из сил. После того, как овчарку накормили, ее удалось посадить в машину.

Водительница привезла собаку в Ухту и связалась с фондом помощи бездомным животным, которые оплатили лечение овчарки.

Через некоторое время хозяева собаки нашлись. Они рассказали, что овчарка по кличке Кирюша долго болела, после чего ее усыпили и похоронили в лесу. Однако, доза препарата, по всей видимости, оказалась несмертельной.

Через некоторое время хозяева стали отрицать, что это их животное, хотя у него была такая же метка от инъекции на лапе. Хозяева заявили, что их пес находится в могиле, после чего удалили переписку в сети.

Отмечается, что для Кирюши подыскивают новых хозяев. Волонтеры рассказали, что пес очень добрый, не лает на прохожих, приучен к поводку, абсолютно не агрессивный. Из болезней – только хронический артрит.

Как писал OBOZREVATEL, украинские правоохранители рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления больных COVID-19.