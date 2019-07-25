В ЕС раскусили шпиона Путина: его объявили в розыск

МВД Австрии объявило в розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на российскую разведку.

Как передает Kurier, 65-летний россиянин подозревается в работе на ГРУ и передаче секретных сведений в ущерб Австрии.

В частности, есть информация, что Зайцев мог "сливать" данные о миграционном кризисе, артиллерийских системах, военной авиации, военнослужащих Австрии, а также сведения по НАТО.

Посольство РФ в Вене пока никак не прокомментировало информацию.

Игорь Зайцев

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российского шпиона разоблачили в Косово. Его задержали во время массовых беспорядков.

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