В ЕС раскусили шпиона Путина: его объявили в розыск

МВД Австрии объявило в розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на российскую разведку.
Как передает Kurier, 65-летний россиянин подозревается в работе на ГРУ и передаче секретных сведений в ущерб Австрии.
В частности, есть информация, что Зайцев мог "сливать" данные о миграционном кризисе, артиллерийских системах, военной авиации, военнослужащих Австрии, а также сведения по НАТО.
Посольство РФ в Вене пока никак не прокомментировало информацию.
Игорь Зайцев
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российского шпиона разоблачили в Косово. Его задержали во время массовых беспорядков.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.