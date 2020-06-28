В России за поправки в Конституции голосуют в коробках. Курьезное фото

В Брянске вместо кабинки для голосования поставили коробку.

В городе Брянск (РФ) на одном из участков голосования по поправкам в Конституцию России поставить отметку в бланке предлагают в картонной коробке.

Соответствующее фото 28 июня на своей странице в Twitter опубликовал Андрей Захаров, корреспондент "Русской службы BBC". Он отметил, что на коробку было приклеено листик с надписью "кабина для голосования".

Брянск. Facebook Андрея Захарова

Скриншот

Другие места для голосования в Брянске. Facebook Андрея Захарова

Другие места для голосования в Брянске. Facebook Андрея Захарова

Пользователи сети высмеяли подобную систему "анонимности".

Комментарии к посту. Скриншот

Комментарии к посту. Скриншот

Комментарии к посту. Скриншот

Комментарии к посту. Скриншот

Комментарии к посту. Скриншот

Комментарии к посту. Скриншот

Комментарии к посту. Скриншот

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