В России за поправки в Конституции голосуют в коробках. Курьезное фото
В Брянске вместо кабинки для голосования поставили коробку.
В городе Брянск (РФ) на одном из участков голосования по поправкам в Конституцию России поставить отметку в бланке предлагают в картонной коробке.
Соответствующее фото 28 июня на своей странице в Twitter опубликовал Андрей Захаров, корреспондент "Русской службы BBC". Он отметил, что на коробку было приклеено листик с надписью "кабина для голосования".
Брянск. Facebook Андрея Захарова
Скриншот
Другие места для голосования в Брянске. Facebook Андрея Захарова
Другие места для голосования в Брянске. Facebook Андрея Захарова
Пользователи сети высмеяли подобную систему "анонимности".
Комментарии к посту. Скриншот
Комментарии к посту. Скриншот
Комментарии к посту. Скриншот
Комментарии к посту. Скриншот
Комментарии к посту. Скриншот
Комментарии к посту. Скриншот
Комментарии к посту. Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля. Изменить предлагается 22 статьи Основного закона страны.
Во главе списка изменений – "обнуление" сроков президента РФ Владимира Путина.
Голосование проходит не только на участках, но и под открытым небом.
В сети вспомнили, как в 1996 году Путин говорил о важности сменяемости власти в стране.