Умер сын Хрущева

В США на 85 году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей.

Как передают "Известия", об этом сообщил близкий друг умершего Марк Гаррисон.

"Он умер сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас – это трагическая ситуация", – сказал он.

Сергей Хрущев родился 2 июля 1935 года в Москве. Он – советский, российский и американский ученый, публицист. Доктор технических наук, профессор. Герой социалистического труда (1963).

В 1991 году его пригласили в Университет Брауна для чтения лекций по истории Холодной войны. Позже он решил остаться в США, проживал в штате Род-Айленд. Работал профессором Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна.

Как писал OBOZREVATEL, в конце февраля умер последний маршал СССР, награжденный Путиным. Ему было 95 лет.