Умер еще один военный из российской колонны, подорвавшийся в Сирии

Умер российский военный, раненный при взрыве в Сирии 18 августа. Коллаж

В Москве 6 сентября умер сержант Михаил Мильшин, раненный при взрыве, в результате которого 18 августа погиб российский генерал Вячеслав Гладких.

Пост о смерти Мильшина был размещен 7 сентября в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе орловского военно-патриотического центра "Десантник". Судя по информации в сообщении, Мильшин был выпускником центра.

Позднее в комментариях к этой записи появилось фото траурного портрета Мильшина с некрологом под ним.

Судя по информации в некрологе, Мильшин с августа 2017 года был курсантом батальона высшего образования специального назначения Рязанского высшего воздушно-десантного училища. В Сирии он "в ходе учебы практиковался в выполнении специальных задач в качестве переводчика с арабского языка".

Мильшин біл курсантом Рязанского высшего воздушно-десантного училища. ВКонтакте

В 2018 году указом президента России Владимира Путина был награжден медалью "За отвагу".

Кроме того, Мильшин был тяжело ранен при взрыве 18 августа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, во время которого погиб российский генерал-майор Вячеслав Гладких.

В некрологе также написано, что после ранения Мильшина доставили в Москву, в Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко, где он скончался от полученных ранений.

Указом Путина Мильшин был награжден медалью "За отвагу". ВКонтакте

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи сирийского города Дейр эз-Зор подорвалась российская автомобильная колонна, в результате чего погиб генерал-майор и получили ранения еще двое военнослужащих.

В сети появилось возможное видео подрыва российской автомобильной колонны в Сирии, в результате чего погиб генерал-майор и получили ранения еще двое военнослужащих.

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