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Умер еще один военный из российской колонны, подорвавшийся в Сирии

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Новости России
1,7 т.
Умер российский военный, раненный при взрыве в Сирии 18 августа

Умер российский военный, раненный при взрыве в Сирии 18 августа. Коллаж

В Москве 6 сентября умер сержант Михаил Мильшин, раненный при взрыве, в результате которого 18 августа погиб российский генерал Вячеслав Гладких.

Пост о смерти Мильшина был размещен 7 сентября в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе орловского военно-патриотического центра "Десантник". Судя по информации в сообщении, Мильшин был выпускником центра.

Позднее в комментариях к этой записи появилось фото траурного портрета Мильшина с некрологом под ним.

Судя по информации в некрологе, Мильшин с августа 2017 года был курсантом батальона высшего образования специального назначения Рязанского высшего воздушно-десантного училища. В Сирии он "в ходе учебы практиковался в выполнении специальных задач в качестве переводчика с арабского языка".

Мильшин біл курсантом Рязанского высшего воздушно-десантного училища.

Мильшин біл курсантом Рязанского высшего воздушно-десантного училища. ВКонтакте

В 2018 году указом президента России Владимира Путина был награжден медалью "За отвагу".

Кроме того, Мильшин был тяжело ранен при взрыве 18 августа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, во время которого погиб российский генерал-майор Вячеслав Гладких.

В некрологе также написано, что после ранения Мильшина доставили в Москву, в Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко, где он скончался от полученных ранений.

Указом Путина Мильшин был награжден медалью "За отвагу".

Указом Путина Мильшин был награжден медалью "За отвагу". ВКонтакте

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи сирийского города Дейр эз-Зор подорвалась российская автомобильная колонна, в результате чего погиб генерал-майор и получили ранения еще двое военнослужащих.

В сети появилось возможное видео подрыва российской автомобильной колонны в Сирии, в результате чего погиб генерал-майор и получили ранения еще двое военнослужащих.

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