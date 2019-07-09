Украинцев пригласили на "Россия 1": Гозман призвал согласиться

На приглашение в эфир российского пропагандистского телеканала "Россия 1" 12 июля могли бы откликнуться украинские журналисты, которые не придерживаются пророссийских взглядов.

"Мне кажется, что правильным решением было бы, чтобы в эту студию пришли или, по крайней мере, заявили о своем желании прийти люди, придерживающиеся не пророссийской точки зрения. Чтобы они просто воспользовались этой возможностью", – сказал в интервью OBOZREVATEL российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире "Россия 1", иллюстрация Скриншот

По его оценкам, существует три варианта поведения организаторов эфира на "Россия 1", который, по идее авторов, должен заменить несостоявшийся телемост. "Первый – полный отказ всем, что означает полное дезавуирование самих себя. Второй вариант – всем разрешают, прекрасно. Третий вариант – кому-то разрешают, а дальше идет такая модерация, что мама не горюй, как принято на наших федеральных телеканалах".

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"Это значит, что должны прийти люди, которые готовы выдерживать такое жесткое давление", – убежден политик.

По его мнению, это будет иметь позитивный эффект и действительно будет способствовать "реальному снижению напряженности", поскольку "наши зрители увидят нормальных украинцев, а не этих пророссийских клоунов".

Как писал OBOZREVATEL, телемост с Россией, запланированный на телеканале NewsOne на 12 июля, был отменен. За этим решением последовало предложение от российского пропагандистского телеканала "Россия 1": на ту же дату они приглашают в Москву на эфир украинских журналистов "для разговора".

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