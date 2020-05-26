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26 мая • обновлено в 11:53
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Украинский почтовый сервис META внесли в базу "пособников" спецслужб России

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Украинский почтовый сервис поисковика МЕТА (webmail.meta.ua) внесли в российский реестр, таким образом, обязавшись предоставлять данные Роскомнадзору и ФСБ России.

Как сообщает "РосКомСвобода", Мета стал первым украинским интернет-ресурсом, который оказался в базе организаторов распространения информации (ОРИ).

Отмечается, что сайты, которые зарегистрированы Роскомнадзором в качестве ОРИ обязаны собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным российским госорганам.

МЕТА внесли в российский реестр

МЕТА внесли в российский реестр

Скриншот

Например, ФСБ может запросить личные данные пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объеме сообщений и прочее.

"Вполне возможно, что с META произошла похожая ситуация, как с некоторыми другими иностранными сервисами, когда Роскомнадзор вносил их в реестр без уведомления о том, какие обязанности на них теперь возлагаются, однако в публичном поле владельцы сервиса пока никак свои взаимоотношения с российскими силовиками и надзорными органами не комментировал", – отмечено в публикации.

МЕТА

МЕТА

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России заблокировал на территории страны сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Теги
интернет Роскомнадзор Новости России
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