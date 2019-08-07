Украине повезло: названы последствия адских пожаров в Сибири

Масштабные лесные пожары в Сибири могут вызвать локальный парниковый эффект. Дым от них распространяется на огромные расстояния и уже дошел до Аляски.

Об этом в эфире ObozTV рассказала климатолог Светлана Бойченко. По ее словам, если бы ветер дул в сторону Европы, дым достиг бы территории Украины.

Бойченко подчеркнула, что власти России пытаются скрывать масштабы природного бедствия: "Когда смотришь новости, там главная проблема – Украина, а других вообще нет".

"Дым распространился в сторону Аляски. Это еще хорошо – синоптические условия так сложились, что воздушные массы относят туда загрязняющие вещества. Бывает, что Сибирь "дышит" и в сторону Европы, и мы бы эти загрязняющие вещества получили и на территории Украины до Карпат", – отметила эксперт.

"Мелкие частицы поднимаются воздушными массами, могут переноситься на далекие расстояния. Атмосфера вымывает их в виде дождя. Но это могут быть вредные "черные дожди". Такие дожди формируются после извержений вулканов и при пожарах", – пояснила она.

По словам Клименко, при горении лесов происходит масштабный выброс СО2, в результате усиливается парниковый эффект.

"Выбросы парниковых газов в атмосферу происходят. Это антропогенное усиление парникового эффекта. По некоторым оценкам, такие пожары могут увеличивать уровень СО2 в приземной атмосфере локально на 8-10%. Это существенно. Но потом эти газы разносятся по всей планете", – рассказала она.

"Животные будут стараться покидать эти ареалы, кто-то успеет, частично погибнут. Некоторые виды мы, к сожалению, можем потерять", – отметила Клименко.

"Если бы пожары были в тропических лесах, масштабы поражения планеты были бы более значительными. Воздушные массы разнесли бы по полушарию эти газы… Тут будут локально поражены более высокие широты. Локальные выбросы углекислого газа могут приводить к повышению температуры. Такие эффекты происходят при масштабных пожарах лесов и извержениях вулканов, когда в тропосфере выбрасываются парниковые газы и происходит повышение температуры до 2 градусов", – объяснила климатолог.

Twitter Arina

Twitter Arina

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

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