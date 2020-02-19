В современной России никогда не изобретут iPhone или IMAX. Никогда не снимут "Матрицу" или "Властелин Колец". Никогда не сконструируют Теслу или Гиперлуп. Никогда не создадут Instagram или Google. Никогда не найдут лекарство от рака или СПИДА. Они могут попытаться скопировать чужое изобретение, но по итогу это будет уродливо, коряво и в финале окажется на службе ФСБ. Такая история постигла ВКонтакте. Могут украсть чужие разработки и сделать калашников. Могут создать ГУЛАГ и его вариации, но чем тут гордиться? Могут украсть Крым и переделать его в огромную военную базу. А все почему? Потому что во главе идеи государства стоит не свободомыслие и свобода предпринимательства, а поставлен принцип "как бы украсть", но не создать. Принцип этот древний и привычный россиянам. Пожалуй это одна из тех самых пресловутых духовных скреп. Вот и нечем гордится жителям эрэфии, кроме сомнительного прошлого и бухого настоящего. А хочется.

Поэтому чтобы удовлетворить эту потребность СМИ России пичкает их псевдонадеждами. Так появляются E-мобиль, YotaPhone, полеты со стерхами, КрымНаш и другие мертворожденные проекты. Вместо создания нового в России успешно паразитируют на старом. Даже победу над нацистской Германией, которая была бы невозможна без союзников, современная власть РФ нагло пытается монополизировать и использовать для пропаганды современных имперских взглядов. Строить свою политику на чужих заслугах и не замечать их - это старая совковая традиция, которой не изменяет путинская команда. Так во времена, когда Путин был Премьер-министром России, он заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза. А потом добавил: "Это означает, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах". Соврал дважды и не покраснел. Хотя он то хорошо знает, что без украинцев и без американского ленд-лиза Советский Союз мог рассчитывать лишь на поражение. Просто присваивать себе чужое - это уже стабильная практика ВСЕХ российских политиков, которые сами родом из СССР.

Новости Обострение на Донбассе как операция Кремля

Так было раньше в России, так есть сейчас, так будет и дальше. Все дело в том, что бензоколонка, пусть и с ядерным оружием, может лишь заправлять автомобили, но ни создавать их. Вместо автомобилей получаются ведра с гайками, которым дают имя Лада-Калина или Лада-Приора. Или Аурус, который внешне слизан с Rolls-Royce, а по сути то же ведро с гайками. В РФ могут рассказывать о своих самолетах Sukhoi Superjet, но выясняется, что они на 77% состоят из импортных деталей. Но на 23% они же из российских деталей, может заявить среднестатистический фоловер Кремля. Да! Согласен! На 23% - это российский самолет. Именно поэтому он ненадежен, а двигатели требует капремонта на 1–2,5 тыс. часах эксплуатации, по сравнению с 8–9 тыс. часов у западных двигателей. Есть такой миф о царе Мидасе, который превращал в золото все к чему прикасался

Россия - это какой-то антиМидас. Все что делает или к чему прикасается Россия, превращается в итоге в продукт, который по сути похож на фекалии. Не важно, что это автомобиль, Сколково, новостной канал, создание государства или ток-шоу, но финал предсказуем. А деньги распилят. Вот это в России научились делать лучше всего. Да, схемы в Кремле придумывают фантастические и пилят бюджетные средства так, что аж гай гудит. В таланте обворовывать свой народ им нет равных. В итоге Путин и его окружение богатеет и лакает шампанское Cristal, а народ нищает и пьет настойку боярышника. Тут все понятно.

Хотя надо признать, что есть все же еще несколько направлений, в которых Россия абсолютный лидер. Она лидер по созданию себе врагов. За несколько лет она смогла из дружественной ей Украины создать кровного врага, а большую часть русофильского населения переагитировать в непримиримых оппонентов. Для этого Россия аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса, финансировала манкуртов и сепаратистов и убивала украинцев. В итоге у Кремля получилось таки настроить украинцев против себя. Это бесспортно талант, но кому он нужен, кроме самой России?

И мы и россияне вышли из одной среды. Из СССР. Там было и хорошее и плохое. Плохого было больше, поэтому Совок сдох, как не жизнеспособный. Мы потоптались на месте, вошли в смутные времена, но в итоге двинулись в сторону более привлекательной модели. В сторону государств с европейскими ценностями. Эта модель не идеальна, но значительно лучше совка и того, что мы получили после развала СССР. Россияне наоборот ностальгируют по тюрьме народов и под руководством Кремля реставрируют старую модель. Начали с усечения прав и свобод своих граждан, объявили войну инакомыслию, потом перешли на агрессивную политику по отношению к своим соседям и развязали несколько военных конфликтов, а затем... Полная реставрация брежневщины с поправкой на современные условия. А сейчас Путин переписывает Конституцию, что б получить абсолютную и бесконечную власть. Хочет быть практически царем. А россияне смиренно терпят. И все это на ресурсной экономике. Итог предсказуем. Сколько времени просуществует это искусственное образование я не знаю, но закончит оно так же, как и СССР. Это предопределенно. И лучшим доказательством правильности нашего выбора можно считать то, что мы не видим очереди из стран, которые хотели бы влиться в Россию, но зато многие хотят стать частью ЕС. Мы не видим потока желающих жить в России из-за качества жизни, верховенства права, комфорта проживания или соблюдения прав и свобод граждан. Нет. Туда бегут ментально близкие россиянам люди, которые не едут на запад по двум причинам - либо языков не знают, либо в совке им привычней. Потому что при выборе выгребная яма или сад, как места жительства, выбор в пользу сада очевиден.

Из всего этого есть только один вывод - вектор мы выбрали правильный, а двигаться в этом направлении надо было раньше и быстрее. И если история не терпит сослагательного наклонения и на "раньше" нам уже не повлиять, то быстрее мы можем. Для этого надо многое сделать. Но за нас это никто делать не будет. Просто надо не только говорить об этом выборе, но и прикладывать сверхусилия, чтобы у нас появились реальные достижения. Надо и с коррупцией бороться, и социальными вопросами заниматься, и просвещать украинцев, и способствовать росту экономики, и судебно-правоохранительную систему реформировать, и свободу слова защищать и с российским присутствием бороться, и армию усилять, и многое другое делать. А главное безжалостно карать за разворовывание бюджета и за крышивание коррупционеров. Новых и старых. Любых. Без этого ничего не будет. А шансы на позитивный результат у нас очень высокие. Просто руководству Украины давно пора переходить от обещаний и пустых слов к делам. Не стоит так активно дрейфовать в сторону России. Ведь по сути это не наш цивилизационный выбор. Мы должны всеми силами двигаться в сторону Европы и ее ценностей, не забывая о своих интересах. А сейчас я вижу иное. Вижу не только попытки заигрывания с Россией, но и сползание в ее орбиту влияния. Это вижу не я один. Это видят и наши западные партнеры. И если этот вектор не изменится, то изменится их отношение к Украине. А вина за это будет на Зеленском, его толпе прислужников и избирателях, которые его привели к власти. И потомки нам этого не простят. Еще раз напомню, что Россия не создает, а копирует или ворует. Не взращивает идеи и свободы, а уничтожает. Не является колыбелью эволюции, а лишь кладбищем надежд. И не надо нашим властям тащить Украину на это кладбище. Мы просто не дадим.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.