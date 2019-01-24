Неутомимый защитник российского бизнеса Борис Титов заявил в Давосе, что в центре всех наших проблем Крым, что если мы решим проблему Крыма, то все остальные проблемы тоже разрешатся. Но Крым при этом решении должен остаться российским!

Иными словами, что предлагается в качестве решения? Мир, включая Украину, должен принять аннексию как данность, признать суверенитет России над полуостровом, в крайнем случае, объявить крымскую проблему внутренним, не касающимся мира спором между Россией и Украиной.

Эта позиция интересна не только смесью цинизма и наивности. Она в тренде вообще всех решений, которые предлагаются сегодня Российской Федерацией. Высшие чиновники России в качестве рецепта решения мировых проблем постоянно предлагают какие-то кажущиеся им правильными действия ДРУГИМ, но никогда – СЕБЕ, мы все делаем прекрасно. Украина же должна согласиться на оккупацию собственной территории и перестать стремиться в НАТО. Евросоюз - забыть об Украине и перестать взаимодействовать с США.

Великобритания - отказаться от своего представления о том, что именно случилось в Солсбери, Япония - примириться с потерей Курил. Американцы должны вообще все поменять – и военную политику, и экономическую, и даже взаимоотношения внутри своих ветвей власти.

И лишь господин поручик – Россия – будет продолжать идти в ногу!

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