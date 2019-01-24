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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил"Все статьи автора

Украина должна согласиться на оккупацию

5.1т

Неутомимый защитник российского бизнеса Борис Титов заявил в Давосе, что в центре всех наших проблем Крым, что если мы решим проблему Крыма, то все остальные проблемы тоже разрешатся. Но Крым при этом решении должен остаться российским!

Иными словами, что предлагается в качестве решения? Мир, включая Украину, должен принять аннексию как данность, признать суверенитет России над полуостровом, в крайнем случае, объявить крымскую проблему внутренним, не касающимся мира спором между Россией и Украиной.

Новости
Новости Крымнаша. До оккупации в Крым приезжали совсем другие люди

Эта позиция интересна не только смесью цинизма и наивности. Она в тренде вообще всех решений, которые предлагаются сегодня Российской Федерацией. Высшие чиновники России в качестве рецепта решения мировых проблем постоянно предлагают какие-то кажущиеся им правильными действия ДРУГИМ, но никогда – СЕБЕ, мы все делаем прекрасно. Украина же должна согласиться на оккупацию собственной территории и перестать стремиться в НАТО. Евросоюз - забыть об Украине и перестать взаимодействовать с США.

Великобритания - отказаться от своего представления о том, что именно случилось в Солсбери, Япония - примириться с потерей Курил. Американцы должны вообще все поменять – и военную политику, и экономическую, и даже взаимоотношения внутри своих ветвей власти.

И лишь господин поручик – Россия – будет продолжать идти в ногу!

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Автор
Леонид ГозманЛеонид Гозман
Темы
Аннексия КрымаСанкции против России
Место
Россия
Теги
КрымНовости КрымаНовости России
Источник
Источник:Facebook Леонида Гозмана
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Якібчук Руслан
Якібчук Руслан
Дивився виступи пана Гозмана,його дописи тому це один з небагатьох жителів московії який адекватно бачить і розуміє яке майбутнє чекає на московську федерацію...якщо мокшани не зупиняться у своїх безглуздостях,не перестануть проливати кров їх чекає невеселе майбутнє...невдовзі ми побачимо роки через 3-5 як московити будуть благати гуманітарної допомоги як це відбувалось не раз у заходу....гординя і зневага до людей то найбільший гріх!
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