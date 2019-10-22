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22 октября • обновлено в 08:25
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Убивали украинцев: стало известно об уничтожении вояк Путина

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В Ливии погибли еще два российских наемника, которые были участниками ЧВК "Вагнера" и принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает Znak.com. Один из погибших – екатеринбургский журналист, бывший пресс-секретарь местной службы спасения, 55-летний Евгений (Жаксыбай) Илюбаев.

Наемник несколько раз выезжал в зоны вооруженных конфликтов в Сирии и Ливии. Около года назад получил медаль "За отвагу", которые выдавали родственникам бойцов "Вагнера", погибших в Сирии. Похоронили Илюбаева на минувшей неделе в поселке Новоорск Оренбургской области.

Евгений Илюбаев

Евгений Илюбаев

Скриншот

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Также в Ливии погиб 27-летний Глеб Зверев из Йошкар-Олы. По информации Conflict Intelligence Team, Зверев ранее воевал на Донбассе. Он был участником "казачей" банды. Глеб Зверев принимал воевал за боевиков на Донбассе с еще одним боевиком Артемом Невьянцевым. Они погибли в один день в Ливии.

Убивали украинцев: стало известно об уничтожении вояк Путина

Несмотря на то, что Зверев погиб 12 сентября, похоронили его лишь спустя месяц.

Могила Зверева

Могила Зверева

vk.com

Как сообщал OBOZREVATEL, около 35 наемников из России погибли на войне в Ливии, хотя РФ официально не принимает участия в конфликте.

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Место
Ливия
Тег
ЧВК Вагнер
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