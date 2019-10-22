Убивали украинцев: стало известно об уничтожении вояк Путина

В Ливии погибли еще два российских наемника, которые были участниками ЧВК "Вагнера" и принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает Znak.com. Один из погибших – екатеринбургский журналист, бывший пресс-секретарь местной службы спасения, 55-летний Евгений (Жаксыбай) Илюбаев.

Наемник несколько раз выезжал в зоны вооруженных конфликтов в Сирии и Ливии. Около года назад получил медаль "За отвагу", которые выдавали родственникам бойцов "Вагнера", погибших в Сирии. Похоронили Илюбаева на минувшей неделе в поселке Новоорск Оренбургской области.

Евгений Илюбаев Скриншот

Также в Ливии погиб 27-летний Глеб Зверев из Йошкар-Олы. По информации Conflict Intelligence Team, Зверев ранее воевал на Донбассе. Он был участником "казачей" банды. Глеб Зверев принимал воевал за боевиков на Донбассе с еще одним боевиком Артемом Невьянцевым. Они погибли в один день в Ливии.

Несмотря на то, что Зверев погиб 12 сентября, похоронили его лишь спустя месяц.

Могила Зверева vk.com

Как сообщал OBOZREVATEL, около 35 наемников из России погибли на войне в Ливии, хотя РФ официально не принимает участия в конфликте.

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