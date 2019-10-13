Убийство 9-летней Лизы в России: в сеть попало показательное видео

В воскресенье, 13 октября, в Саратове попрощались с 9-летней Лизой Киселевой, найденной убитой по дороге в школу.

Как передают российские ресурсы, прощание с Лизой прошло в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла и длилось около двух часов. Жители Саратова принесли так много цветов к месту прощания с Киселёвой, что для их перевозки понадобилась "Газель".

Расходы по организации похорон взяли на себя власти города. На обряд отпевания в храме не все смогли попасть из-за большого количества желающих.

Также в сети показали маршрут, по которому девочка ходила в школу. Ее путь пролегал вдоль многочисленных гаражей, где и нашли тело убитой.

По этой дороге убитая девочка из Саратова каждый день ходила в школу. На кадрах видно, что путь школьницы пролегал вдоль многочисленных гаражей, где потом и нашли ее тело pic.twitter.com/3C1ZhcOvxp — НТВ (@ntvru) October 13, 2019

sarnovosti.ru Елизавета Киселева

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью пятницы, 11 октября, нашли мертвой 9-летнюю Лизу Киселеву, которая исчезла утром 9 октября по дороге в школу. Позже стало известно, что подозреваемый Михаил Туватин ранее был судим. Его обвиняли в педофилии.

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