В России за сутки рейтинг Путина "повысили" вдвое: как такое может быть

В России после низких рейтингов президента Владимира Путина (31%) изменили методику опроса граждан. Таким образом новый результат показал уже 72,3%.

Об этом сообщает РБК. ВЦИОМ дополнил методику оценки доверия политикам "закрытым вопросом". В этом формате о доверии Путину заявили 72,3%. При этом открытый вопрос показывал снижение рейтинга до минимума за 13 лет.

Как пояснил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, теперь социологи интересуются у респондентов, "доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии".

"Идя навстречу многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей/слушателей, мы дополнили нашу традиционную методику исследования уровня доверия российским политикам новым вопросом. Теперь прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии", — пояснил он.

В прошлых опросах респондентам задавали такой вопрос: "Все мы одним людям доверяем, другим — нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?". По этой методике, уровень доверия президенту России снизился до минимума с января 2006 года — до 31%. При этом две трети россиян сказали, что одобряют деятельность Путина на посту президента.

Владимир Путин ИноСМИ

В пресс-службе ВЦИОМа уточнили изданию, что социологи продолжат задавать и открытый вопрос о доверии.

ВЦИОМ дополнил методику замеров доверия политикам после того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет от социологов анализа "корреляции данных". "Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг? (вопрос: "За кого бы Вы проголосовали, если бы выборы состоялись в эти выходные?")", — отметил накануне Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный социолог России объяснил резкое падение рейтинга Путина.

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