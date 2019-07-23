Военная стычка России с Южной Кореей: найдена связь с Донбассом

Провокация России в отношении Южной Кореи может быть непосредственно связана с "хлебным" перемирием на Донбассе.

"Возможно, Путин идет на смягчение в районе Донбасса, хотя второй день перемирия – это еще не показатель. Но для России, чтобы ее уважали, надо создавать конфликты, а если нет, то хотя бы участвовать в них", – сказал OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Что Россия может предъявлять миру? У нее нет ресурсов на то, чтобы существенно заявлять о себе в экономическом и военном плане, поэтому она заявляет о себе локальными конфликтами и провокациями", – заявил он.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Tehnorussia.su

По словам генерала, Кремль пытается позиционировать Россию как одного из мировых лидеров в военной сфере, но экономический и технологический ресурс страны ограничен.

В этом контексте Романенко напомнил о многочисленных технических проблемах в реализации ракетной и космической программ РФ. "У них проколы по ракетным пускам, то что-то засверлят, то склеивают чем попало", – заметил он. Генерал также подчеркнул: современное мощное вооружение, которое разрабатывается в России, требует такой же современной и надежной системы его обслуживания – технологической и человеческой. И с этим у России также имеются проблемы. Пример тому – трагедия в Баренцевом море с атомной подводной лодкой "Лошарик".

"Продолжаются системные сбои, и чтобы демонстрировать свои военные возможности, устраиваются различные провокации в отношении стран-соседей – надо же как-то о себе напоминать", – сказал генерал.

В то же время он убежден: провокация в отношении Южной Кореи не перерастет в новый вооруженный конфликт. "У Кремля сейчас задача выбраться с Донбасса и из Сирии. Чтобы потянуть еще какой-то конфликт, у них нет ресурса. На многое они не способны", – резюмировал Романенко.

Как писал OBOZREVATEL, 23 июля стало известно о том, что самолет воздушных сил России нарушил воздушное пространство Южной Кореи. В результате истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге, они сделали предупредительные выстрелы.

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