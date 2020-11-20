Буквально вчера в своём материале я в очередной раз обратил внимание на то, как Владимир Путин абстрагировался от внешнего мира и увидеть его на людях (даже всех своих) становится с каждым днём всё сложнее и сложнее.

Между тем, среди западных СМИ регулярно публикуются материалы, свидетельствующие о том, что президент РФ тяжело и неизлечимо болен. Речь идёт о болезни Паркинсона.

Например, британское издание "The Sun" сообщило о неудовлетворительном состоянии здоровья Путина, заболевшего неизлечимым заболеванием. Именно с подачи британского издания и разнеслась волна обсуждений на данную тему, по российским и прочим СМИ, которую пришлось опровергать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову.

Откровенно говоря, темы с заболеванием Путина появляются в открытых источниках не первый раз и если говорить непосредственно о болезни Паркинсона, то об этом впервые заговорили в 2015 году и опять же с подачи британских СМИ. Тогда рупором распространения информации стало издание "The Times", на которое ссылалось ВВС.

Между тем, тогда поводом к таким выводам стало исчезновение Владимира Путина с февраля на март, на 11 дней из эфира российских телеканалов и общей новостной повестки дня. С другой стороны, как говорится, нет дыма без огня и внешне не совсем здоровое состояние президента России, с каждым годом вызывало всё больше и больше вопросов.

Уход президента РФ в отшельники, отказ принимать вакцину от коронавируса и множество других моментов и вправду заставляют задаться вопросом, а что же там на самом деле происходит в бункере Ново-Огарёво? Насколько президент РФ в действительности способен полноценно выполнять свои функции, а не в промежутке между “затмением” и “прозрением”?

Не удивительно, что именно сейчас на рассмотрение Госдумы России был внесён законопроект, обеспечивающий президенту и его семье, уходящему на покой, личные гарантии неприкосновенности, а так же кресло “пожизненного” сенатора.

Не удивительно тем, что осознание скорого своего отхода от дел, либо впадение в состояние живого овоща без способности решать жизненно важные вопросы, вынуждают Путина обеспечить себе подушку безопасности. Особенно с учётом тех преступлений, что он успел совершить за период своего президентства и как факт, выдача экс-президента, например, международному трибуналу, его наследниками, смогла бы обеспечить России смягчение санкций или иные послабления.

Сочтены ли дни Путина? Всё зависит от того, в какой стадии находится его заболевание. Если за отсчёт и вправду брать 2015 год, то до полной идиотии Путину осталось не более 5 лет, а за это время он ещё успеет обеспечить прикрытие своему уходу и размещение верных и исполнительных людей на нужных постах.

Судя по всему, вечного президента из Путина так не получится сотворить. Зря только надругались над Конституцией.

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