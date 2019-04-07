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"У нас такое невозможно": Лебединский рассказал о зависти россиян к украинцам

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Российские граждане и даже политики завидуют украинцам из-за открытых, честных и демократических выборов президента страны.

Подобное в России даже невозможно себе представить, ведь власть в Кремле никого и близко не подпустит к процессу, чтобы не составлять себе конкуренцию. А если не получится – оппонентов устранят физически, написал в блоге на OBOZREVATEL российский музыкант Алексей Лебединский.

"Это же великое благо, когда люди могут честно и демократично выбирать президента. И россияне завидуют, ведь кого они могут выбрать? Путинская гопота никого к власти не подпустит. Такого кандидата сначала попробуют посадить на иглу партии "Единая Россия", а если не получится – уберут. Там все очень просто", – считает музыкант.

Выборы президента России

Выборы президента России

По его словам, честные выборы в Украине стали возможны потому что украинская власть не зомбирует население так, как это происходит в России.

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"Украинцы более свободны, их никто не затыкал так, как это делает с народом в России Путин. Поэтому в Украине уровень свободы мышления и уровень чувства собственного достоинства у людей намного выше, чем в России. Но коррупция та самая, к сожалению. И в условиях положения войны и нехорошего экономического положения воровать внутри своей страны могут только подонки", – уверен Лебединский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Радзиховский рассказал, как и когда уйдет Путин.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы в России
Персоны
Алексей ЛебединскийВладимир Путин
Место
Россия
Теги
выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаНовости России
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de lik
de lik
Цирк скоро закончится и начнётся новое представление по лучшему попрошайничеству; вот здесь анализы пригодятся, чтобы никакой половой заразы не было
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Semenov Igor
Semenov Igor
Я очень рад за украинцев и хочу, что бы они были подальше от России - "большое видится на расстоянии..." И светлый путь Украины в радостное будущее.... Ура!
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0
2
2 из 3 ответов | показать все
вованов вован
вованов вован
Belov Тима, чубчик, я не играю в азартные игры и тебе малец не советую. Я, в отличии от вас лохлов, просто все это рассматриваю как фарс для шаровар и лично для себя как повод для веселого времяпровождения.
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Belov Тима
Belov Тима
вованов вован, вот ты ебаный бот на кого поставил?)
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