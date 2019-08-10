В Москве собирается новый масштабный митинг: фото и видео

В субботу, 10 августа, в Москве планируется новая акция протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Это уже третья попытка российских активистов и оппозиционеров добиться у власти разрешения оппозиционным кандидатам избираться в городской совет российской столицы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Начало митинга заявлено на 14:00, на проспекте академика Сахарова. OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию происходящего.

Протест в Москве Дождь

Очередная акция протеста в Москве была запланирована на 10 августа вскоре после жестокого разгона предыдущих митингов 3 августа и 27 июля и задержания многих активистов.

Для России это первый настолько массовый и продолжительный протест со времен "Марша миллионов". Некоторые эксперты и политики уже называют события, происходящие в Москве, "цветной революцией".

Новости Дудь будет участвовать в митинге в Москве

Российская власть начала готовиться к протестам 10 августа заранее. Так, запланированные выступления на субботнем митинге рэпера Фейса и групп "Кровосток" и IC3PEAK были запрещены без какого-либо объяснения причин.

Следует отметить, что несмотря на масштабы протестов, некоторые эксперты уверены в том, что существенных результатов они не принесут. В частности, об этом в эфире ObozTV заявлял российский адвокат Николай Полозов, известный тем, что ведет дело украинских моряков-военнопленных.

Против методов разгона московских митингов выступили многие медиа-персоны России. Так, журналист и видеоблогер Юрий Дудь заявил, что сам примет участие в акции протеста 10 августа.

А популярный российский актер Владислав Котлярский, известный своей ролью в телесериале "Глухарь" записал жесткое видеообращение, в котором призвал российских силовиков служить народу России, а не "лупить дубинками подростков и женщин на митингах".

Владислав Котлярский UDF.BY

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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