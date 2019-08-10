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В Москве собирается новый масштабный митинг: фото и видео

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В субботу, 10 августа, в Москве планируется новая акция протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Это уже третья попытка российских активистов и оппозиционеров добиться у власти разрешения оппозиционным кандидатам избираться в городской совет российской столицы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Начало митинга заявлено на 14:00, на проспекте академика Сахарова. OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию происходящего.

Протест в Москве

Протест в Москве

Дождь

Очередная акция протеста в Москве была запланирована на 10 августа вскоре после жестокого разгона предыдущих митингов 3 августа и 27 июля и задержания многих активистов.

Для России это первый настолько массовый и продолжительный протест со времен "Марша миллионов". Некоторые эксперты и политики уже называют события, происходящие в Москве, "цветной революцией".

Новости
Дудь будет участвовать в митинге в Москве

Российская власть начала готовиться к протестам 10 августа заранее. Так, запланированные выступления на субботнем митинге рэпера Фейса и групп "Кровосток" и IC3PEAK были запрещены без какого-либо объяснения причин.

Следует отметить, что несмотря на масштабы протестов, некоторые эксперты уверены в том, что существенных результатов они не принесут. В частности, об этом в эфире ObozTV заявлял российский адвокат Николай Полозов, известный тем, что ведет дело украинских моряков-военнопленных.

Против методов разгона московских митингов выступили многие медиа-персоны России. Так, журналист и видеоблогер Юрий Дудь заявил, что сам примет участие в акции протеста 10 августа.

А популярный российский актер Владислав Котлярский, известный своей ролью в телесериале "Глухарь" записал жесткое видеообращение, в котором призвал российских силовиков служить народу России, а не "лупить дубинками подростков и женщин на митингах".

Владислав Котлярский

Владислав Котлярский

UDF.BY

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Тема
Протесты в России
Персоны
Юрий Дудь Николай Полозов
Место
Россия Москва
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Махов Макс
Махов Макс
Роскосмас, приготовил касманавтов. Биндеравец Касюк,будет бить больно! Бгггггаааа
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Украинцы а если бы вы сделали тоже самое сейчас бы жили в 3 (Карл в ТРИ раза) ЛУЧШЕ и не было бы войны и Крым был бы ваш ...
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1
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Запасаемся попкорном и пивом - так приятно смотреть как одни (призваные защищать других), фигачат этих самых других, за то что те пытаются отстоять права обоих, а третьи это всё снимают на телефон.
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