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Целая семья и младенец: в Магнитогорске прошли первые похороны жертв трагедии. Видео

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В российском Магнитогорске 4 января проводили в последний путь погибших в результате обрушения в жилом доме.

Как пишет Telegram-канал LIFE SHOT, прошли первые похороны жертв трагедии (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"43-летний Виктор Воронцов первый, с кем простился город. Его жена и дочь чудом выжили. Также в последний путь проводили семью Крамаренко: Игоря, Анастасию и их годовалую дочку", – сказано в сообщении.

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С остальными жертвами трагедии горожане будут прощаться еще несколько дней. В штаб волонтеров до сих пор приносят продукты, одежду и предметы первой необходимости.

Игор, Милана и Анастасия Крамаренко

Игор, Милана и Анастасия Крамаренко

На месте происшествия, которого огорожено, продолжают работать следователи. Специалисты занимаются проверкой несущих конструкций здания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
РоссияМагнитогорск
Тег
похороны
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