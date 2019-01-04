Целая семья и младенец: в Магнитогорске прошли первые похороны жертв трагедии. Видео

В российском Магнитогорске 4 января проводили в последний путь погибших в результате обрушения в жилом доме.

Как пишет Telegram-канал LIFE SHOT, прошли первые похороны жертв трагедии (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"43-летний Виктор Воронцов первый, с кем простился город. Его жена и дочь чудом выжили. Также в последний путь проводили семью Крамаренко: Игоря, Анастасию и их годовалую дочку", – сказано в сообщении.

С остальными жертвами трагедии горожане будут прощаться еще несколько дней. В штаб волонтеров до сих пор приносят продукты, одежду и предметы первой необходимости.

Игор, Милана и Анастасия Крамаренко

На месте происшествия, которого огорожено, продолжают работать следователи. Специалисты занимаются проверкой несущих конструкций здания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Магнитогорске в ночь на 31 декабря прогремел мощный взрыв, в результате чего обвалился целый подъезд.

Официальная причина — взрыв бытового газа, этот момент попал на видео;

Позже появились кадры обрушение подъезда;

Три подъезда в доме решили разобрать: это 5, 6 и 8 — соседние с полностью уничтоженным 7. Подъезды с 1 по 4 и с 9 по 12 признали безопасными для проживания.

Всего погибло 39 человек, из них шестеро - дети. Опубликованы имена всех жертв.

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