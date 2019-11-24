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24 ноября • обновлено в 10:17
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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналист Все статьи автора

Цап-царап, или Новая национальная идея россиян

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Долгие страдания и метания российской популяции, кажется, закончились. У россиян появилась национальная идея, по масштабу своему адекватная громадности территории России и величию российского духа. Впрочем, обо всем по порядку.

Первые несколько веков русские люди жили совсем без национальной идеи, от чего у них происходило неясное томление. Затем старец Филофей в двух посланиях от 1523 и 1524 годов мимоходом обмолвился, мол "два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти". Филофей вообще-то писал это послание Великому князю Василию III в основном насчет мужеложества, борьбу с которым хотел сделать национальной идеей. Но княжеские прихвостни все исказили и эту ерунду про "Третий Рим" принялись впаривать русским людям в качестве национальной идеи. Впаривалось плохо.

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И тогда граф Уваров в докладе Николаю I от 19.11.1833 написал три слова: "Православие. Самодержавие. Народность". Императору понравилось, поскольку, во-первых, коротко а во-вторых, французам с их "свободой, равенством, братством" нос утерли. Но опять не пошло. Не цепляет. А главное, непонятно, что с этим делать. Куда бежать, кого бить, как жить вообще. Нет ясной инструкции и плана на каждый день.

Большевики в 17-м дали такую ясную идею: "грабь награбленное!". И поначалу идея зашла хорошо. Но потом, когда все награбленное разграбили и богатых не стало, вдруг начался голод, который с разной степенью интенсивности продолжался 74 года. И решили начальники, что все зло от идеологии, и решили ее запретить. И запретили. А вместе с идеологией запретили и национальную идею. А у популяции снова, как и много веков назад, началось томление.

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И новый царь Путин, тогда еще только идя на царство, провозгласил 24.09.1999 новую национальную идею: "Мочить в сортире!". Идея понравилась и Путина поставили царем. Но хорошая идея мочения в сортире не может быть руководством на каждый день. Народу много и если все станут друг друга в сортирах мочить, канализация засорится и Россия утонет в дерьме. И стало начальство к Путину приставать, чтобы дал популяции национальную идею, но без ущерба канализации.

Путину это все надоело и 3.02.2016 он кинул этим надоедалам первое попавшееся слово "патриотизм". Путинские прихвостни, естественно, захлопали в ладоши, закричали: "Как здорово! Как же мы сами не дотумкали! Путин – гений!". Но слово не пошло. Что с этим патриотизмом делать утром, днем и вечером, а особенно ночью, совершенно непонятно.

И вот, наконец, наступил великий день, 20.11.2019. День, когда Путин произнес волшебное слово: "Цап-царап". На форуме с говорящим названием "Россия зовет!" Путин, отвечая на вопрос, почему Россия не развивает свои технологии, объяснил: "мы подождем, пока американцы вложат деньги в новые технологии, а потом цап-царап". И все в России преобразилось и осветилось светом божественной истины. А я сразу вспомнил слова, которые написал о национальной идее Владимир Соловьев (не тот, который вечерний М, а тот, который "Три разговора" написал: "Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности". И стало ясно, что вот именно это, вот именно "цап-царап" Бог и думает о россиянах. И ничего другого в своей вечности Бог о россиянах думать не может.

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P.S. Не успел Путин произнести это свое заклинание "цап-царап", как из правительства в Госдуму поступил проект закона о производстве лекарств без согласия правообладателя. Да что там лекарства, когда с украинских кораблей, которые по решению Морского трибунала Россия возвращала Украине, все унитазы спиз…, то есть цап-царап…

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Автор
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Тема
Политический блог
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Каспаров.ру
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